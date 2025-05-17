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中信女子高球賽》侯羽桑加戲雙柏忌 穩穩討回領先

2025/05/17 05:30

俞涵軒第2回合穩定發揮，並列第2。（中國信託銀行提供）俞涵軒第2回合穩定發揮，並列第2。（中國信託銀行提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025中國信託女子公開賽—JLPGA巡迴特別錦標賽第2回合，台灣名將包辦排頭，侯羽桑以低於標準1桿的71桿、總桿137桿仍居第1，至於好姊妹俞涵軒則以1桿之差，竄升至並列第2，有望留住冠軍。

侯羽桑兩回合以低於標準桿7桿、總桿數137桿的成績，持續領先。 （中國信託銀行提供）侯羽桑兩回合以低於標準桿7桿、總桿數137桿的成績，持續領先。 （中國信託銀行提供）

這項總獎金5000萬日幣（約1056萬台幣）、冠軍獎金900萬日幣（約190萬台幣）的職業盛事，持續在桃園東方俱樂部進行，延續首輪熱浪，各國選手頂著烈日出擊，次輪的體力與意志力消耗極大，還得面對更具挑戰性的旗位，考驗臨場策略與穩定度。

中國信託女子高爾夫之星侯羽桑自認表現「平淡又有一點刺激」，尤其第16洞遭遇亂流打出雙柏忌，一度被泰國喬雷達反超，所幸她維持穩定心態，關鍵推桿把握住，重新搶回領先，「第3回合將和俞涵軒同組切磋，比賽一定更好看，也期待把冠軍留在家鄉。」

俞涵軒衝上第2

抓4鳥零柏忌

另位中國信託女子高爾夫之星俞涵軒，則以4博蒂、零柏忌繳出68桿，總桿138桿從第5升至第2，與泰國雙姝喬雷達、帕查拉朱達都緊追在侯羽桑之後。俞涵軒自認推桿和開球都有進步，才能打出佳績，她也期盼在心態和技術上保持穩定，挑戰職業首冠。

至於旅美名將俞俊安昨於年度四大賽之一的PGA錦標賽首度登場，抓4鳥、吞6柏忌，繳出高於標準2桿的73桿，暫時並列第73名。

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