林立吉星高照 把兄弟打入B段班

黃子鵬先發6局失3分，仍靠隊友火力支援奪勝，生涯第50勝到手。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕林立果然是全聯盟最頂尖的打者，昨他開轟又擊出關鍵的二壘安打，率樂天桃猿以5：4扳倒中信兄弟取得對戰4連勝，勝率5成17排名爬升到A段班的第3名，兄弟勝率5成落居B段班第4名。

林立連兩場開轟獲選單場MVP，率猿隊扳倒兄弟。 （記者廖耀東攝）

樂天戰績15勝14敗，本季首度勝場多於敗場，樂天總教練古久保健二表示，開季球隊4連敗，後來有幾次挑戰勝場比敗場多，只是都失利，這場終於達成，是全隊努力的成果，這不是結束而是新的開始。

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連兩場開轟

歸隊3場先發猿全勝

林立左腳踝傷癒歸隊3場先發樂天全勝，昨3局上他先轟追平比分的兩分砲，6局上率先擊出二壘安打，再靠老將林智平適時安打跑回超前分，連兩場開轟並獲選單場MVP，本季出賽17場已敲6轟高居全聯盟第2，超越去年出賽86場的5轟，全壘打產量暴增。

團隊攻擊換策略 完美破解黃博多

兄弟洋投黃博多前役對樂天先發7局，只被敲1安無失分拿下勝投，昨再度先發對戰慘遭林立狙擊，投6局失4分苦吞本季第2敗，林立指出，黃博多是很好的投手，不同於上一場直球較多，這場以變化球居多，團隊攻擊策略很成功，至於是什麼策略，「這怎麼能講？」

林立說，左腳踝傷勢有好轉，但尚未痊癒，多少還是會影響打擊，但不至於沒辦法比賽，怎麼跟踝傷相處，這是自己的課題，希望不要再惡化。

許基宏9局下轟陽春砲，成為中職史上百轟俱樂部第25人，他說，球隊沒贏球，心情不太好，百轟算是生涯一個小小的里程碑，給予自己一個肯定。

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