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獅獨占鰲頭 蒙德茲把澄清湖變主場

2025/05/17 05:30

獅隊洋投蒙德茲先發6.1局飆出10次三振，完全壓制雄鷹火力。（記者李惠洲攝）獅隊洋投蒙德茲先發6.1局飆出10次三振，完全壓制雄鷹火力。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕儘管在桃園吞連敗，統一獅昨作客澄清湖球場，在先發投手蒙德茲6.1局僅被敲3安飆10K無失分帶領下，以6：0擊敗台鋼雄鷹，不但再度獨居上半季榜首，還讓本季挑戰5成勝率的台鋼「第8度」宣告失敗；蒙德茲本季首次獲選單場MVP，他的表現讓「餅總」林岳平賽後表示：「相當精彩」。

獅團隊15安大爆發，陳聖平貢獻4安。 （記者李惠洲攝）獅團隊15安大爆發，陳聖平貢獻4安。 （記者李惠洲攝）

先發6.1局飆10K

封鎖台鋼火力

獅隊對樂天桃猿2連敗後，昨賽前和味全龍暫時並列第1，但在擊敗台鋼中止連敗，再靠另一地龍隊不敵富邦悍將，又獨自稱王。台鋼賽前雖落居第5，但仍以15勝16敗保持競爭力，只是本季第7度跟獅隊交手以2勝5敗居劣勢，第8次向5成勝率叩關仍未成功。

30歲左投蒙德茲拿下3連勝，但他從公辦熱身賽3月16日對中信兄弟先發31球拿不到1個出局數就狂丟7分，昨役僅用89球就投到第7局拿到1出局才退場，還因兩隊合辦「南人祭」主題日，首度在作客時登上MVP頒獎台。「春訓其實過得滿差的，狀態比較不好」，蒙德茲表示這段期間投入很多心力去做調整，也跟投手教練霍斯曼密切溝通，讓上半身投球開掉的動作獲得改善。

蒙德茲直到3局下才被昨返一軍的台鋼7棒吳念庭敲出第1支安打，但5局兩人再度對決時他卻用三振解決，「其實不是只針對念庭，台鋼打線本來就不錯，不管對誰都沒有特別策略，自己的工作就是搶到第1個好球數，丟起來才會比較輕鬆。」餅總也認為蒙德茲連續投壞球的狀態有改善，球數能取得比較有利的狀態下，球的威力就會更好。

值得一提的是，獅隊共敲出15支安打，不但比台鋼多出12支，其中7棒陳聖平還繳出單場4支安打，而1棒林佳緯則在9局上擊出中外野三壘安打，再靠對方回傳球失誤，跑回本壘得分。

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