張肇元心傷治療中 還不敢開IG

張肇元（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹主力捕手張肇元本季的打擊表現過於起伏，就連總教練洪一中也不免擔心，他自己則坦言有「心傷」，還去醫院透過心理諮詢方式治療，期盼能找回打擊上的穩定專注度。

「自從上次事情之後，我就很在意別人的眼光，也會在意網路上的討論。」張肇元在4月初曾在蹲捕時因投手三振掉樂天桃猿打者林智平後，因情緒過於亢奮吼了一聲引起對方不滿，儘管後來已前去致意且雙方都不再談論此事，但他昨坦言其實仍會在意旁人目光，「我連IG都沒有開，但走出去還是會擔心被別人指指點點。」

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張肇元自認是較悲觀的人，很容易放大自己的錯誤，他說其實不只是那次事件才去尋求心理治療，是他從去年休賽季就有這種想法，在公辦熱身賽時就去醫院諮商，「就是有一些心理的事情想要解決，讓我能在場上更穩定。已經聊過5、6次了，回去也有做筆記。」那位心理醫生是張肇元在統一獅時期就結識，「她當時一、二軍都會來，我就有找她聊。」

如今兩人透過對話的方式嘗試解開「心結」，張肇元會分享場上的狀況，「老師會帶我做一些意象訓練，上次聊一聊還聊到哭。」本季曾歷經連5場未敲安，張肇元在14日繳出3安猛打賞前也歷經兩場未敲安，洪總不免憂心他今年起伏太大，希望他的感覺能趕快好起來。

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