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黃保羅93球吃8局 埋單咖啡派對

2025/05/17 05:30

悍將林澤彬單場雙安、選到兩次保送，4次打擊都上壘。（記者陳志曲攝）悍將林澤彬單場雙安、選到兩次保送，4次打擊都上壘。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕「勝投嘛，請星巴克犒賞一下。」黃保羅只用93球就首次投滿8局，只被擊出4支安打失1分，在打線於第3、4局搶下5分的力挺下，帶領富邦悍將以5：1擊敗味全龍，黃保羅本季首勝終於開張，他表示，這場的打擊與守備都很棒，要好好感謝學長們的幫忙。

悍將投手黃保羅積極補位一壘。 （記者陳志曲攝）悍將投手黃保羅積極補位一壘。 （記者陳志曲攝）

黃保羅前2場出賽都承擔敗投，共投6局狂丟10分，這場開賽起讓味全7上7下，投完8局退場前更以9上9下完美收工，繼去年9月8日後再有勝投進帳，生涯3勝有2勝取自味全，他表示，前2場不需要的壞球太多，導致用球數過多，這場主要是積極進攻好球帶，避免用球數太多。

悍將黃保羅先發8局失1分，本季首勝開張，生涯3勝有2勝來自龍隊。 （記者陳志曲攝）悍將黃保羅先發8局失1分，本季首勝開張，生涯3勝有2勝來自龍隊。 （記者陳志曲攝）

悍將屠龍 投出生涯代表作

黃保羅賽前對味全防禦率破7，這場卻投出生涯代表作，他指出，這幾天教練都有講，投手也有開會，都說要對自己的球種有信心，丟紅中打者也不見得打得好，最近與捕手豊暐的搭配也很不錯，「我想要丟的位置，他都配合到，跟我想的蠻類似的，丟起來就很順。」

黃保羅認為，能夠投到8局，自信心會比較多一點，有想過再投第9局，跟教練討論後發現，比賽後段被打的球都很紮實，只是很幸運都有守住，若續投第9局怕有危機，這場打擊與守備都很棒，尤其是申皓瑋的美技守備，「他在大巨蛋就救過1次，學長們都很幫忙。」

總教練陳金鋒指出，黃保羅這場盡量讓打者出棒，控球都能投到想要的位置，不像之前用球數比較多，才有辦法投到7局甚至8局，因為用球數已經超過90球，沒有想到讓他完投，打線也把握龍聖控球有點狀況的那兩局，「尤其是林澤彬，4局下1出局滿壘的安打非常關鍵，最近他也表現得很好。」

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