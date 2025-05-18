猿只打3節好球 遭勇士聽牌

富邦勇士沃特斯末節轟進5顆三分彈，幫助球隊搶下聽牌權。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕富邦勇士昨在PLG總冠軍賽第5戰，克服最多15分落後，末節在洋將沃特斯單節轟進5顆三分球、獨攬15分帶領下，以86：83逆轉桃園領航猿，系列賽取得3：2聽牌。

富邦勇士林志傑（右）寶刀未老，替補貢獻7籃板、6助攻。 （記者陳志曲攝）

末節荒腔走板

領航猿決勝節攻守失序，拱手讓出勝利。（記者陳志曲攝）

熄火5失誤

帶著12分領先進入決勝節的領航猿，末節進攻當機，被對手打出13：1攻勢反超，最後關頭盧峻翔、葛拉漢雖輪流飆進三分球追到3分差，但葛拉漢執行最後一擊落空，讓勇士贏下「天王山之戰」。

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扮演逆轉關鍵的沃斯特，末節飆進5顆三分球、全場拿下18分，他透露，上半場和布依德搶球時不慎弄傷左手中指，「中指有點錯位，但我馬上把它推回去，繼續上場並找自己習慣的投籃方式。」

勇士金恩砍23分

率隊大逆轉

勇士教練吳永仁對球員的表現感到驕傲，「我們最多落後15分，但沒有人放棄也沒人退讓，冠軍戰就是要有不同人跳出來，希望之後有更多人能挺身而出。」金恩繳出全隊最高23分，本土最佳是簡廷兆的11分。

下一戰雖是勇士主場卻要在桃園巨蛋舉行，吳永仁喊話要勇士球迷進場幫他們加油，「希望能在領航猿主場拋下我們的彩帶。」

領先15分被逆轉，卡米諾斯表示，球隊這場有11次失誤，但5次在第4節，他也點出球員在末節過於鬆懈的問題，「我們不該在第3節就覺得比賽已結束，讓對方在末節打出13：1攻勢。」他認為勇士值得這場勝利，因為第4節相對做得更好。

盧峻翔繳出領航猿最高的21分，伯朗18分、13籃板，葛拉漢16分。對於球隊陷入劣勢，盧峻翔坦言，休息室氣氛有點僵，他也鼓勵大家，「我相信我們是可以做到的。」

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