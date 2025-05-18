勇士借桃園當主場 拚明晚封王

富邦勇士總教練許晉哲（右）與執行教練吳永仁在場邊下戰術。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕PLG總冠軍賽第6戰明晚登場，且為富邦勇士主場，但由於雙北世界壯年運動會將使用和平籃球館，屆時比賽將移師領航猿主場桃園巨蛋進行，也是PLG總冠軍賽首度使用對手主場比賽。

和平籃球館在世壯運期間要做為拔河及籃球比賽場地，當時PLG為了安排總冠軍戰賽程頭疼不已，最初版本是由年度排名第2的勇士先以第1、2戰為主場，第3、4戰領航猿主場，卻引發爭議也令猿隊主帥卡米諾斯相當不滿。最後版本改為領航猿擁有第1、2戰主場，第3、4戰勇士主場，但也形成第6戰勇士主場須另找場地進行，才會安排在桃園巨蛋。

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對於第6戰須在對手主場進行，勇士領隊兼總教練許晉哲坦言，「要把主場變成我們的，確實比較難，第6戰到時候應該還是桃園球迷佔多數。」

至於場地布置，許晉哲表示，地板依舊使用領航猿的地板，但會把中圈的領航猿圖樣蓋住，禁區部分考量球員安全問題，不會使用地貼。只是這樣對於勇士而言還是相對吃虧，「主場改到桃園巨蛋，對我們還是有影響，以過去的歷史數據，我們在這場館的命中率不是太好，在自己主場和平館還是比較習慣。」

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