尼克收拾衛冕軍 暌違25年爭東冠

東部準決賽第6戰，尼克包括明星中鋒湯斯在內，團隊6人得分上雙，痛擊塞爾提克晉級。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕尼克昨在東部準決賽第6戰，團隊6人得分超過雙位數，以119：81力退衛冕軍塞爾提克，系列賽4：2晉級，自2000年後再闖東部決賽，將與溜馬爭奪總冠軍賽門票。

尼克此役整體命中率46.2%，一度領先多達41分，也讓1999年東部冠軍戰後就再也未在主場親眼見證尼克贏下任何季後系列賽的大蘋果球迷陷入瘋狂，去年夏天從籃網轉戰來此的布里吉斯昨繳22分，他說，「我知道這座城市對運動多麼狂熱，尤其是尼克球迷，他們很享受此刻，但我們還有一段路要走。」

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對決溜馬

上演復仇大戲

尼克2000年闖進東部冠軍戰最後就是不敵溜馬，去年準決賽也是鏖戰7場遭印第安納大軍淘汰，如今再度狹路相逢，新仇加上舊恨精彩可期，兩隊本季交手3次，尼克收下2勝，主帥希波鐸強調，溜馬實力堅強，團隊必須做好萬全準備。

NBA自2018年勇士後再也沒有球隊完成連霸，日前傷了主將塔圖姆的塞爾提克難逃此魔咒，去年勇奪FMVP的J.布朗昨在第三節尾聲就犯滿畢業，繳出20分、6籃板、6助攻，他坦言，在5月就結束賽季感覺很奇怪，「輸給尼克就像死亡，但我一直被教導，死亡之後就是重生。」

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