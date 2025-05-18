中信女子公開賽》帕查拉朱達奪冠 3回合吸引9767人次觀戰

中國信託銀行國際事務最高顧問馮寄台（右）、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑（左）分別頒發冠軍獎盃、獎金支票予帕查拉朱達。（中國信託銀行提供）

抱走178萬獎金

感謝中信辦優質賽事

〔記者梁偉銘／綜合報導〕泰國好手帕查拉朱達昨於2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽繳出68桿，以總桿數206桿、低於標準10桿抱走冠軍與900萬日幣（約178萬台幣）獎金。中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」侯羽桑並列第7名。

本屆賽事於桃園東方高爾夫俱樂部落幕，總獎金高達5000萬日幣（約990萬台幣）、3日比賽共9767人次進場參與，均刷新中國信託舉辦女子高爾夫賽事14年來紀錄。中國信託商業銀行國際事務最高顧問馮寄台、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑分別頒發冠軍獎盃、900萬日幣獎金支票予帕查拉朱達。馮寄台特別用泰語恭喜帕查拉朱達奪冠，並對每位參賽選手表達敬意，成就如此精采賽事，也感謝所有支持的球迷及工作人員，共同打造這場具國際級水準的盛會。

請繼續往下閱讀...

三度參與中信女子公開賽的帕查拉朱達，從首輪並列第5、次輪並列第2，到決賽拉尾盤抓7鳥的精彩表現，讓她後來居上掄元，領獎時分享贏球秘訣並非去健身房，而是不斷地練球，「我就是很愛打高爾夫」，尤其第15、16洞積極進攻，更奠定勝基。帕查拉朱達感謝中國信託舉辦優質賽事，讓參與許多台灣賽事的她第一次拿下中信女子公開賽冠軍，賽後感動頻呼是「夢想成真」。

侯羽桑並列第7

繼續打拚美巡賽

至於侯羽桑錯失連2天領先優勢，第3回合失常打出76桿，總桿213桿跌至並列第7 ，賽後她透露，擊球節奏有些操之過急，可惜未能把后冠留在台灣，未來將重心放在美巡賽事，繼續爭取佳績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法