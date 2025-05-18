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餅總息怒 邱智呈3分砲出氣

2025/05/18 05:30

獅隊邱智呈9局上敲出逆轉3分砲，賞給雄鷹守護神林詩翔本季首次失分與首敗。（統一獅提供）獅隊邱智呈9局上敲出逆轉3分砲，賞給雄鷹守護神林詩翔本季首次失分與首敗。（統一獅提供）

〔記者倪婉君／高雄報導〕「很精彩的比賽！」統一獅總教練林岳平昨在8：7擊敗台鋼雄鷹之後下了這句註解，因為雙方歷經3度平手，還包括他在8局上衝出場抗議的大場面，9局上邱智呈更以3分砲攻破台鋼本季防禦率0的守護神林詩翔，讓逾萬名球迷在這場3.5小時大戰看得熱血沸騰。

8局上獅隊反撲，一波本壘攻防經判定防礙守備出局，教頭林岳平（右二）氣得衝出場激烈抗議。（統一獅提供）8局上獅隊反撲，一波本壘攻防經判定防礙守備出局，教頭林岳平（右二）氣得衝出場激烈抗議。（統一獅提供）

大戰3.5小時

3度平手扳倒鷹

4局下，魔鷹本季第10轟出爐後，兩隊戰成1：1，獅隊6局上又扳成3：3，7局下台鋼靠王博玄開轟在內取得5：3領先，8局上獅隊又在蘇智傑二壘安打下送回2分追平，他趁傳衝三壘後再跑回本壘；只是蘇智傑原本代表的超前分，卻因台鋼投手張誠恩將球回傳本壘時砸在跑回追平分的林子豪手上，經判定林子豪防礙守備，主審宣布蘇智傑出局，也讓林岳平氣得出場脫帽抗議。

妨礙守備少1分

餅總爆氣衝上場

「我認為林子豪得分後，應該有一個緩衝的路徑，訴求的是比賽進行中，但裁判是用停止球的防礙守備，來判定第3分蘇智傑出局」。餅總強調當下要為球隊爭取，但結束後去翻規則，確實是有此條例，「規則是保護守方，結果就是這樣，我們也努力去面對比賽。」

雄鷹林詩翔 完美的0破功

台鋼8局下靠紀慶然三壘安打再添2分取得7：5領先後，9局上由林詩翔登板，只是他在2出局一、二壘有人時，遭邱智呈轟出致命3分砲。這是邱智呈本季第2轟、第3度獲選單場MVP，也是林詩翔本季第17場出賽首次失分及首敗。

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