林子崴17號的重量 不是壓力是動力

林子崴（統一獅提供）

〔記者倪婉君／高雄報導〕10年前季中選秀獲統一獅第1指名，29歲左投林子崴更承襲「餅總」林岳平選手時期的17號，只是他一路走來受傷痛所苦，上月底更歷經心悸驚魂，如今重返一軍投手丘的他說：「每個人的命運不同，遇到了，還是要正面去看待。」

林子崴在2015年7月以簽約金530萬加盟時備受期待，隔年更獲林岳平將穿了11年的17號親自傳承，當時還說：「這個背號是當年謝長亨總教練指定我穿，具有榮耀的意義，我希望傳給有力量的人。」林岳平自那時就穿11號至今擔任總教練。

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「不要說壓力」，林子崴不想這樣去形容17號的重量，「我覺得就是盡可能在球場上有好的表現，去回饋給球團，甚至是支持我的球迷，或是能夠跟大家一起在場上拚戰，都是我很想去做到的。」

林子崴在加盟不久就面臨手傷困擾，但當時採保守治療，直到2020年3月才進行韌帶置換手術，去年4月又因左手肘腫脹動刀刮除沾黏組織，今年開季雖從一軍出發，但上月29日因心悸下二軍，所幸檢查只是輕微交感神經失調，並非原本擔心的甲狀腺亢進，「器官沒事就好，我就正常訓練、回歸比賽。」

多次面臨身體狀況，林子崴坦言多少會失望或自暴自棄，但他都會盡快擺脫負面情緒，「還是要拿出該有的態度去面對職業生涯，畢竟這也不是一個能說有多長的工作，就盡量在每一年中去把最好的東西展現出來。」

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