最強雙箭頭 林立7轟都送回陳晨威

陳晨威只差三壘安打就能締造完全打擊。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕樂天桃猿昨完美複製12強世界冠軍台灣隊「雙箭頭」，1棒陳晨威連兩場開轟，繳4安猛打賞、跑回4分，2棒林立連3場開轟，敲2安灌進4分打點，樂天全場狂掃18安，最終以12：6擊敗中信兄弟取得對戰5連勝，在洲際球場跨季5連勝，兄弟勝率跌破5成。

林立連3場開轟、連拿3場單場MVP，助猿隊5連勝兄弟。 （記者廖耀東攝）

林立連3場開轟

感謝腳踝安份

樂天隊長林立傷癒歸隊先發4場球隊全勝，這4戰他貢獻6安、3轟、10分打點、跑回7分，連拿3場單場MVP，和陳晨威共組全聯盟最強「雙箭頭」，林立以25分打點暫居全聯盟榜首，7轟則落後台鋼雄鷹洋砲魔鷹的10轟。

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陳晨威6支4 差點完全打擊

「狀況很好嗎？」林立說，不覺得自己狀況非常好，只能說在場上表現沒受左腳踝傷勢影響，結果還不錯，過程中有做到自己想做的事，這樣就夠了。

陳晨威前3打席依序擊出一壘安打、二壘安打、全壘打，後3打席再添一壘安打，單場6支4，無緣締造完全打擊，目前以3成48打擊率高居全聯盟第一，40安則與兄弟宋晟睿並列第一，他說，知道有機會完全打擊，也想要挑戰，只是沒有刻意強求，就照前幾打席這樣打，最近狀態愈來愈好，才能打出不錯成績，「今年林立7轟，我都有在壘上耶。」

8局結束兄弟落後9分，9局上推出外野手宋晟睿登板消化局數，讓陳晨威擊出內野滾地球抓到出局數。陳晨威說，知道對方是外野手投球，上去打擊心態不同，沒辦法跟一般投打對決一樣，當時1好3壞，接著他追打壞球，因為不想被保送，畢竟最後一次挑戰完全打擊，只是結果不好。

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