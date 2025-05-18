悍將久違2連勝 今晚替鋒總翻新頁

魔力藍（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕魔力藍昨力投本季全聯盟單場最多的115球，繳出8局無失分好投，率富邦悍將以2：0完封味全龍，富邦靠黃保羅和魔力藍連2天超優質先發，暌違25天奪下2連勝，總教練陳金鋒直言，投打守都逐步穩定。

悍將拿下暌違25天的連勝。（記者陳逸寬攝）

魔力藍燃燒115球

8局優質先發

魔力藍前4局無安打，5局上被朱育賢擊出二壘安打，首度被攻佔得點圈，但他連續解決3位打者無失分，接下來僅被擊出2支安打，續投第8局也化解危機。

請繼續往下閱讀...

魔力藍表示，賽前有很好的計畫，執行得很完整，攻擊好球帶也做得很好，「這場保送只有1次，有助於拉長局數。」曾在2023年兄弟時期接受韌帶置換手術，魔力藍轉戰富邦後投出新氣象，「我有新的肩膀、手肘，感覺非常好。」

魔力藍剛轉戰富邦投完前3場防禦率高達5.63，陳金鋒認為，那時球隊狀況不好，投手投得比較邊邊角角，沒有去搶好球數，反而落入打者容易攻擊的球數，「投捕教練一直在研究怎麼去搭配，這部分也做得不錯。」

富邦的守備是魔力藍好投關鍵，4月中曾遇上隊友單局3次失誤，當時魔力藍強調不需要責怪隊友，「好好先生」的性格收到回報，昨6局上被陳子豪擊出強勁平飛球，范國宸漂亮接殺踩一壘抓到雙殺。富邦近5場僅1次守備失誤，迎來4月22日以來的連勝。

橫掃新莊3連戰

已近3年未見

陳金鋒上任以來尚未在新莊3連戰系列賽橫掃對手，今晚有望力拚第一次，前次富邦在新莊3連戰橫掃對手要追溯至2022年6月16至18日對統一獅系列賽，今晚交給張奕力拚暌違近3年的壯舉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法