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TPBL》克羅馬大三元 雲豹晉級挑戰賽

2025/05/19 05:30

林信寬（TPBL提供）林信寬（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕桃園雲豹昨在TPBL元年例行賽最終戰靠克羅馬大三元領軍，以104：85擊敗福爾摩沙夢想家，收下第2張季後挑戰賽門票，將與台北戰神3戰2勝爭搶季後賽最後一席，中信特攻則正式放暑假。

雲豹靠克羅馬大三元領軍擊敗夢想家，收下第2張季後挑戰賽門票。 （TPBL提供）雲豹靠克羅馬大三元領軍擊敗夢想家，收下第2張季後挑戰賽門票。 （TPBL提供）

戰神因排名在前，季後挑戰賽率先取得1勝優勢，因此雲豹必須連贏2場才能晉級。

與戰神搶季後賽末班車

雲豹昨自力贏球就取得挑戰賽門票，輸球送特攻晉級，面對只擺出雙洋將的夢想家，上半場最多領先17分，但夢想家在主控蔣淯安帶領下展開逆襲，第三節一度反超，背水一戰的雲豹上緊發條，末節多點開花打出26：12的攻勢，搭上晉級末班車。

克羅馬昨貢獻17分、11籃板、15助攻，威廉斯進帳25分，林信寬外線10投5中轟19分，高錦瑋也有16分進帳，雲豹主帥查爾斯指出，球員都相當渴望闖進挑戰賽，且球隊近兩次對決特攻都贏球，「我們應該是更值得晉級的隊伍，雖然特攻上週擊敗戰神續命，但自己摘下的果實更甜美，能自力晉級更棒。」

23日於桃園巨蛋登場

季後挑戰賽將在23日於桃園巨蛋登場，雲豹本季交手戰神拿下2勝4負，林信寬表示，戰神當然是支不好對付的球隊，「但我們季末3場輸球就淘汰的比賽都贏下來了，接下來這2場比賽希望能延續氣勢，拿下勝利。」

夢想家週末兩戰由於無關排名都以讓球員調整狀態為主，蔣淯安昨拿下全隊最高23分，龍查挹注21分、14籃板，主帥皮爾曼提到，球隊還是有不少傷兵，最後兩戰有達到修正細節、調整狀態的目標，接下來10天的休兵日專注備戰首輪季後賽，夢想家將在29日於洲際迷你蛋對決高雄海神。

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