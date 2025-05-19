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世壯運》昆凌爺爺5項全能 無奈觀眾不捧場

2025/05/19 05:30

台北市長蔣萬安到田徑場為選手加油，身後觀眾席卻空蕩蕩。（記者林正堃攝）台北市長蔣萬安到田徑場為選手加油，身後觀眾席卻空蕩蕩。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕2025年世界壯年運動會昨點燃戰火，在台北田徑場登場的田徑賽，最具來頭是周杰倫岳祖父、昆凌的爺爺羅倫斯，昨他在男子標槍90歲以上組拿金牌，以及100公尺90歲以上組銀牌。

昆凌的爺爺羅倫斯世壯運報名5項比賽，昨先拿到一金一銀。（記者林正堃攝）昆凌的爺爺羅倫斯世壯運報名5項比賽，昨先拿到一金一銀。（記者林正堃攝）

首日拿到一金一銀

羅倫斯結束兩項賽事，還有200公尺、鐵餅、鉛球等項目，有機會再添金，昨他兒子派翠克、孫子康納有到場支持，並一起出席賽後記者會。

羅倫斯年輕時是運動好手，時至今日仍會到世界各地參賽，即使家人起初有點擔心，久了之後也習慣，康納說，爺爺不斷挑戰自我真的很厲害，「他有比賽，我們都會陪他一起。」至於周杰倫、昆凌雖沒有到場，羅倫斯透露，「他們還是會關心我比賽的狀況。」

105歲薩旺跟自己比

本屆最年長105歲泰國人瑞薩旺，在男子標槍100歲以上組1人出賽，金牌到手毫無懸念。薩旺說，他以前是國小校長，退休後受女兒影響開始運動，希望讓自己變健康。

世壯運非真正競技賽事，即使預計逾2萬5千人參賽，卻因賽事分組細碎，選手都零零散散進出，田徑場的觀眾席也冷冷清清，沒有太多的加油聲，在田徑場附近很難感受到有比賽正在進行。

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