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世壯運》專家︰大齡選手避免運動傷害 須嚴守參賽紀律

2025/05/19 05:30

88歲「噴射機阿嬤」林潘秀雲田徑100公尺奪金；專家建議大齡選手必須嚴守參賽紀律，減少運動傷害。（記者林正堃攝）88歲「噴射機阿嬤」林潘秀雲田徑100公尺奪金；專家建議大齡選手必須嚴守參賽紀律，減少運動傷害。（記者林正堃攝）

世界壯年運動會運動強度較低、競爭性也較低，是否代表運動規律就必須不必遵守呢？其實如何減少運動傷害的發生，對大齡選手格外重要，必須嚴守參賽紀律。

世壯運選手年齡偏大，且年齡分布較廣，由非現役運動員，一直延伸到體能優於於一般人的族群所組成，體能上也是有極大的差異。只是運動就是運動，競賽就是競賽，一旦到了場上，腎上腺激素強烈分泌，想拼的衝勁上來，瞬間的爆發力對骨骼肌肉系統、心肺血管系統、神經系統絕對是重大的考驗。

雖然世壯運是非專業的競技比賽，依然有一定強度，而選手不一定有規律訓練，比賽時突然之間turbo加速上去，身體的各個系統未必能夠負荷，簡單來說，就是心有餘力未必足，賽事期間的準備工作必須要達到基本的要求，嚴守參賽「紀律」，不然大會的醫護人員可能會很忙。

賽前要暖身 賽後做伸展

選手在比賽前的準備工作絕對不可馬虎，除了籌備會必須有充足的醫護準備，選手參賽時必須遵守參加運動賽事的準則，也就是，首先必須了解場地的特性和比賽時程，然後好好調整自己的作息和飲食。

其次，也必須了解大會能夠提供的資源，好好的利用這些資源，如此才能夠在適當的時候充分利用自我保護，賽前先做好該有的防護措施。再來要充分暖身，再加上足夠的伸展運動，比賽後也一定要好好的再做一次伸展運動。

賽後避免過度暴飲暴食

另外也切記比賽後過度暴飲暴食，台灣美食魅力無窮，如果把該流到肌肉的血液全部送到腸胃道去，結果就是肌肉容易受傷，在往後的賽程受傷的比例勢必會大幅提高。

（台灣運動醫學會前理事長葉文凌教授）

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