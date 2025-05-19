8：0的夢魘 兄弟拒憾事重演

中信兄弟詹子賢2局轟滿貫砲引爆6分大局。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕去年有2場象猿戰，中信兄弟都在前2局對樂天桃猿取得8：0大幅領先，結果這2戰黃衫軍都慘遭大逆轉落敗，昨兄弟又在前2局8：0領先，樂天一路苦追差一點翻轉戰局，最終兄弟就以9：7扳倒樂天中止對戰5連敗，同時勝率重回5成。

扳倒樂天 止對戰5連敗

兄弟首局先得2分，2局下詹子賢轟滿貫砲引爆6分大局，前2局打完領先8分，樂天緊追不捨，7局上先進帳2分，9局上該局首棒林政華轟陽春砲點燃單局4分攻勢，兩出局滿壘又輪到林政華打擊，他擊出外野深遠飛球，宋晟睿飛奔接殺終結比賽。

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詹子賢滿貫砲

前2局領先8分

詹子賢敲出生涯第4發滿貫砲獲選單場MVP，也是本季個人第3轟，只差2轟就能達成生涯百轟里程碑，他說，剛好手眼協調，運氣好被他擊中，打出去就感覺不錯，去年下半季逐漸找回打擊機制，打擊也有策略和想法，至於百轟則不多想，「去年一直想百轟，結果一整季才1轟，沒達成球季就結束了，現在全壘打沒多想，自然而然就出現了。」

樂天瘋狂追分

差點複製神劇本

樂天瘋狂追分，差一點複製去年兩場大逆轉的「神劇本」，詹子賢直誇他們是可敬的對手，他表示，大家都知道樂天打擊非常強，只要投手、守備一有閃失，或前個半局有大好得分的機會但沒得分，情勢就有可能遭逆轉，「他們打擊有效串聯，傳承做得滿好的，值得我們學習。」

兄弟總教練平野惠一指出，樂天是打擊很好的球隊，比賽抓到最後一個出局數之前，任何情況都有可能發生，這場比賽前5局球隊拿下9分，只是比賽後半段沒能有效得分，這也是接下來必須解決的課題。

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