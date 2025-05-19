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林佳緯擊落鷹 台鋼吞單週4敗

2025/05/19 05:30

統一獅林佳緯致勝三壘安打，讓台鋼吞下本季首次單週4敗。 （記者李惠洲攝）統一獅林佳緯致勝三壘安打，讓台鋼吞下本季首次單週4敗。 （記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕儘管台鋼雄鷹洋砲魔鷹繳出開轟在內的完全上壘，統一獅仍靠林佳緯致勝三壘安打及高塩將樹跨局守勝，以6：3完成3戰橫掃，目前位居上半季龍頭和第2名味全龍有2.5場勝差；魔鷹連兩場開轟無效，台鋼則吞下本季首次單週4敗。

魔鷹連兩場開轟無效

「魔鷹今年確實不好投，因為擊球率愈來愈高」，獅隊總教練林岳平賽後提及這位201公分的高大洋砲，表示他這場5次打擊就有3支有效安打，另兩次則被敬遠，包含9局下故意保送他形成兩出局滿壘，「可以閃過他面對下一棒，就賭一個下一棒會miss。」9局下台鋼5棒郭阜林就遭高塩將樹再見三振，高塩投1.1局無失分拿下本季首次救援成功。

高塩再見三振 救援開胡

獅隊先發投手飛力獅在1局下就遭魔鷹轟出兩分砲，也讓他繼前天開轟後再轟出本季第11發全壘打，4局下又被敲出二壘安打，6局下再交手時選擇故意保送。不過飛力獅雖對魔鷹沒輒，仍繳出89球投完6局被敲6安失2分的優質內容，拿下本季第3勝。

台鋼全場12支安打還比獅隊多1支，但獅隊3棒林佳緯除了1局上就敲出三壘安打，5局上又用單場第2支「三安」打回超前分，也繼10日花蓮戰單場5安後，本季第2度獲選MVP。不過林佳緯在花蓮戰8局下遭觸身球砸到右大腿後側，一度連走路都有困難，但他經過隔場因雨延賽休息後恢復行動力，「應該算幸好是打到那邊主要是肌肉，比較不會那麼嚴重，只要等它消腫就可以了。」

陳聖平失誤 餅總再叮嚀

值得一提的是，獅隊游擊手陳聖平在9局下台鋼敲安上壘後發生守備失誤，形成無人出局一、二壘有人危機，當場遭換下，林岳平賽後用「請切記」叮嚀他認真去做好每一球。

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