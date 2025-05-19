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南人祭吸票機 獅鷹有意「傳」承

2025/05/19 05:30

統一獅和台鋼雄鷹聯手合作的「南人祭」，2隊有意讓這個主題日成為傳統。（記者李惠洲攝）統一獅和台鋼雄鷹聯手合作的「南人祭」，2隊有意讓這個主題日成為傳統。（記者李惠洲攝）

本土最高齡初登板

蔡旭峰（記者李惠洲攝）蔡旭峰（記者李惠洲攝）

76歲蔡旭峰受邀開球

〔記者倪婉君／高雄報導〕統一獅和台鋼雄鷹聯手合作的「南人祭」主題日，昨畫下今年2個系列戰共6戰的句點，繼上月底締造台南球場本季單場最高票房後，這次在澄清湖球場也共吸引27392名球迷進場，兩支以南部為大本營的球隊都有意讓這個主題日成為傳統，歡迎更多「獅鷹雙棲」球迷相挺。

台鋼昨邀請虛歲高齡76歲的前時報鷹投手蔡旭峰開球，就是球團為了南人祭所做的特別企畫。出生台南的蔡旭峰在中職4年4月1日以42歲又7個月高齡完成生涯初登板，至今仍是中職土投最高齡初登板紀錄，他坦言接到邀約非常驚訝，「518是我最快樂的一天，一輩子最值得懷念的一天」。

去年兩隊首次合作，起於獅隊的一個念頭，行銷經理顏吉昌就說：「台鋼用心經營高雄，勢必高雄獅迷會面臨轉隊或雙棲，因此獅隊也要讓高雄獅迷感受到球團用心，他們沒有被遺棄。」這次獅隊到高雄還特別製作雄獅旗幟和徽章。

4月25-27日在台南3戰共吸引2萬3104名球迷進場挺「南人」，其中第2戰9248人還刷新台南本季單場最高票房，而高雄票房也不俗，前天湧進11003人，是台鋼本季在澄清湖球場的第3高票房，昨則吸引9371人。台鋼領隊劉東洋也有感於進場球迷的熱情，期盼能將這個主題日變成兩隊傳統。

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