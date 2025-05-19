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富藍戈接終結者 連續出賽打包票

2025/05/19 05:30

富藍戈（資料照）富藍戈（資料照）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將富藍戈在曾峻岳下二軍後，接下終結者重任，成為中職6隊中唯一把守最後一道防線的洋投。富藍戈重作馮婦，上週六首度以新角色登板，就投出完美一局，拿下本季第1場救援成功，一掃之前3場救援失敗的陰霾。富藍戈表示，不論投那一局都要全力完成任務，連續出賽也沒問題。

富藍戈對於球隊終結者角色並不陌生，過去3季就拿過34場救援成功，和曾峻岳都是悍將第8、9局的重要牛棚戰力。富藍戈今年4月底起的3場救援失敗，投3.2局被擊出9支安打失6分，不過，最近已經連3場無失分，週六更是只用9球就連續解決3名味全龍打者，包括1次三振。

富藍戈表示，上場時並沒有想太多，保持平常心去把最好的球投出來，也沒有去想之前救援失敗的事情，畢竟棒球就像人生，一定會有高低起伏，能做的就是想辦法讓自己好的時候比不好的時候更多。

富藍戈表示，雖然接下終結者工作，對於投球數、局數並沒有設限，保持好身體狀況，連續出賽或跨局投球都沒有問題，只要球隊有需要，都會準備好。

富藍戈去年底曾代表委內瑞拉參加世界12強棒球賽，他表示，參加12強賽對他今年的投球沒有影響，雖然打球很多年了，每一天都在學習，參加12強賽就讓他學到很多，今年變化球的控制比以前好，學習沒有止境，希望自己會越來越好。

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