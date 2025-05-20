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唯一票房下滑主場 平日蛋call客解套

2025/05/20 05:30

味全龍本週五起在大巨蛋與台鋼雄鷹3連戰，也是中職5月僅有的大巨蛋賽事。（資料照）味全龍本週五起在大巨蛋與台鋼雄鷹3連戰，也是中職5月僅有的大巨蛋賽事。（資料照）

攻蛋失新鮮感 人氣降溫

〔記者羅志朋、黃照敦／綜合報導〕在12強奪冠和經典賽晉級雙重利多下，今年中職整體票房提升逾2成，但台北大巨蛋打了15場，較去年同期下降10.4%，是唯一下滑的主場，究其原因是今年安排7場平日賽事而拉低場均。因此，如何提高平日蛋的賣座，是延長金雞蛋賞味期的關鍵，而本週味全龍重回大巨蛋的票房受關注，其中週五鷹龍戰將是觀察指標。

4月7場平日蛋 稀釋票房

4月大巨蛋有7場「平日蛋」賽程，獅龍象猿都當過主場，場均1萬1208人，約較去年「假日蛋」2萬1837人，減少逾萬人。本月受世壯運賽事安排影響，大巨蛋僅排23至25日3場龍隊為主場的職棒賽事。

大巨蛋位居市中心，交通方便，舒適的看球環境，不少球迷是回頭客，這兩年中職球團經營下來，對於假日開蛋吸客手法漸有心得，今年開始在平日蛋檔期努力，希望也能像國外職業運動進入民眾日常生活，下班相揪看棒球，成為都會休閒文化。

富邦悍將持續開發「下班看球」客群，對攻蛋效益與熱潮有信心。（資料照）富邦悍將持續開發「下班看球」客群，對攻蛋效益與熱潮有信心。（資料照）

本季富邦悍將在大巨蛋安排6場主場，就有多場平日場次，富邦育樂總經理陳昭如表示，週末較不擔心，挑戰在平日，透過低票價、主題日、4連戰套票或搭配餐飲折扣，讓大巨蛋平日賽事變得更親民。

外商也是富邦悍將目標開發客群，陳昭如解釋，部分外商有幾天在家工作或早一點下班，可以和這類外商合作，鼓勵企業包票。據了解，這部分已有具體推案。

鼓吹下班看球 球團課題

陳昭如指出，上季大巨蛋元年各隊撒重本，賽後辦演唱會吸引球迷進場，只是一年下來「賞鮮期」已過，平日要逐漸回歸球賽本質，再搭配小活動，下班後三五好友來大巨蛋喝啤酒聊天，讓大家盡情享受看球氛圍。

今年開季一個月多達15場大巨蛋賽事，7、8月暑假檔期加總也才18場，陳昭如認為，4月大巨蛋賽程太密集，有許多感受12強熱潮才看中職的球迷，可能更偏好挑假日賽事進場，至於暑假反倒不太擔心，即使平日也可用其他方式包裝。

對於大巨蛋熱潮和效益，陳昭如說，大巨蛋優勢在於無畏風雨又有空調，夏季場次特別吸引人，北北基桃球迷平日下班、下課搭捷運就能來看球，假設平日單場1萬多人進場，也超過新莊滿場，效益還是不錯，明年希望能爭取更多大巨蛋主場場次。

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