他山之石》火腿操盤上手 平日賽近3萬人進場

4月23日古林睿煬初登板，住在火腿球場飯店的房客能收到古林相關贈品。（資料照，記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕如何提振平日票房，成為台北大巨蛋的新課題，也是中職其他主場經營最傷腦筋的一塊。這門「平日行銷學」，日本職棒各隊也鑽研，本報上月採訪古林睿煬日職初登板，造訪北海道北廣島市的Es Con球場，便發現不少平日賽事推出贈品吸客。

Es Con球場4月1日迎接主場開幕，特別針對隔天的週三賽事推出原創外套，進場前2萬5000人都能拿到，吸引超過3萬人進場。4月22日（週二）、23日（週三）賽事，日本火腿推出2大球星伊藤大海和清宮幸太郎的原創T恤，贈送給前1萬8000名進場的球迷，雙雙吸引至少2萬8000人進場，包括古林23日先發的2萬8461人。

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Es Con球場交通不算方便，從札幌站搭17分鐘的快速電車到北廣島後，還要轉乘5分鐘接駁車才能到球場，記者在22日離場尖峰時排隊花40分鐘才上回程的接駁車，對上班族來說是考驗，但火腿球團仍藉由Es Con多功能娛樂設施，及夠用心的贈品提升球迷下班後的進場意願。

日職球隊活動滿檔 週間敢推午場

中職各隊經營平日票房，常見推出星光票、市民購票折扣等促銷，日職近年則有許多新嘗試，像火腿在8月5-7日的週間比賽，就在主場台灣時間下午1點對西武安排3連戰，不僅是因應工作習性多元的現代社會，棒球隊小朋友在平日和週末要練習、比賽，比較忙碌，球團會跟當地教育委員會商量，是否有機會安排去球場的課外活動，許多嘗試都能提供中職參考。

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