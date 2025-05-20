自由紀錄台》魔鷹轟來速 追國輝、布雷有影

台鋼洋砲魔鷹4月底歸隊後開轟頻率驚人。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕台鋼雄鷹洋砲魔鷹4月底從傷兵名單復出後，長打火力全開，出賽14場轟出10支全壘打，超狂的開轟頻率，將挑戰前統一獅布雷保持的最速生涯50轟，以及現任富邦悍將教練高國輝的單季最多全壘打紀錄。

中職最速50轟、單季全壘打紀錄前五強

未來25場9轟

可改寫最速50轟

魔鷹去年以30轟奪得全壘打王，今年開季前7場雖僅1轟，隨後進入傷兵名單將近3週，卻成了找回長打火力的轉捩點。

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魔鷹4月8日跑壘造成大腿拉傷，4月27日重返一軍，復出第2場就開轟，5月4日起更連4場全壘打、連2場雙響砲，上週六、日再度連2場開轟，本季11轟較第2名的樂天桃猿林立多出4轟。

魔鷹以生涯出賽136場累積41轟，只要在在未來25場擊出9支全壘打，就可打破布雷的162場50轟紀錄最速紀錄，平均不到3場1轟雖是超高標，對現在的魔鷹並非不可能的任務。

高國輝於2014至16年創下中職史上唯一的全壘打王3連霸，其中15年以39轟創下單季紀錄，比布雷的舊紀錄多了6轟。

推算開轟頻率

單季有機會39轟

魔鷹要挑戰高國輝的紀錄，即使不以近期超狂的開轟頻率推算，魔鷹在球隊出賽34場時打出11支全壘打，全季120場剛好是39轟，和最速50轟紀錄都很有機會達成。

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