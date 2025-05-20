晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

自由紀錄台》魔鷹轟來速 追國輝、布雷有影

2025/05/20 05:30

台鋼洋砲魔鷹4月底歸隊後開轟頻率驚人。（資料照）台鋼洋砲魔鷹4月底歸隊後開轟頻率驚人。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕台鋼雄鷹洋砲魔鷹4月底從傷兵名單復出後，長打火力全開，出賽14場轟出10支全壘打，超狂的開轟頻率，將挑戰前統一獅布雷保持的最速生涯50轟，以及現任富邦悍將教練高國輝的單季最多全壘打紀錄。

中職最速50轟、單季全壘打紀錄前五強中職最速50轟、單季全壘打紀錄前五強

未來25場9轟

可改寫最速50轟

魔鷹去年以30轟奪得全壘打王，今年開季前7場雖僅1轟，隨後進入傷兵名單將近3週，卻成了找回長打火力的轉捩點。

魔鷹4月8日跑壘造成大腿拉傷，4月27日重返一軍，復出第2場就開轟，5月4日起更連4場全壘打、連2場雙響砲，上週六、日再度連2場開轟，本季11轟較第2名的樂天桃猿林立多出4轟。

魔鷹以生涯出賽136場累積41轟，只要在在未來25場擊出9支全壘打，就可打破布雷的162場50轟紀錄最速紀錄，平均不到3場1轟雖是超高標，對現在的魔鷹並非不可能的任務。

高國輝於2014至16年創下中職史上唯一的全壘打王3連霸，其中15年以39轟創下單季紀錄，比布雷的舊紀錄多了6轟。

推算開轟頻率

單季有機會39轟

魔鷹要挑戰高國輝的紀錄，即使不以近期超狂的開轟頻率推算，魔鷹在球隊出賽34場時打出11支全壘打，全季120場剛好是39轟，和最速50轟紀錄都很有機會達成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中