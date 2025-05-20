PLG總冠軍賽》盧峻翔挫勇士 逼出首場G7

李家慷（記者林正堃攝）

攻全隊最高19分、6助攻

領航猿盧峻翔（右）繳出全隊最高19分，率隊擊敗勇士。

（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕背水一戰的桃園領航猿昨在總冠軍賽第6戰進攻多點開花，「夜王」盧峻翔繳出全隊最高19分，率隊以83：67擊敗富邦勇士，將系列賽扳成3：3，這也是PLG總冠軍賽首度出現第7戰，兩軍於明晚7點半決一死戰。

勇士第6戰租用桃園巨蛋球場，主場優勢瞬間消失。

（記者林正堃攝）

兩隊合拿150分創新低

領航猿前役浪費15分領先，遭勇士逆轉拿下聽牌勝，昨第6戰前3節打得強勢，最多領先22分，但末節再度出現亂流，被追到5分差，這次他們沒再重蹈覆轍，成功逼出第7戰。

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領航猿5人得分上雙，盧峻翔發揮穿針引線功力，貢獻6次助攻，命中率也稍微回升到36.8%，葛拉漢繳出17分，布依德13分。昨再度上演焦土戰，兩隊合計只拿150分，刷新聯盟兩隊總得分新低。

卡總︰勝利歸功球隊防守

領航猿主帥卡米諾斯認為，這場勝利歸功於球隊防守，「雖然我們第3節打得較不順，但有專注在小細節上，再慢慢穩定下來，打得非常不錯，讓球迷能看到第7場比賽。」盧峻翔認為，第7戰一樣得保持專注，「準備這麼久，就是為了週三這場球，要繼續展現我們的韌性。」

勇士反客為主 球迷互嗆

值得一提的是，昨第6戰雖在桃園巨蛋舉行，但卻是勇士主場，形成兩隊球迷各半，相互叫囂的特殊場景。盧峻翔表示，「我們已落後1場，無法去思考這是誰的主場，只能專注在比賽。」

李家慷犧牲打 扛住金恩

勇士方面，金恩雖繳出全隊最高16分，但遠不如他本季場均21.5分，昨命中率也只有30.8%，李家慷的防守造成他不小壓力。李家慷說：「沒有想太多，教練賦予我的責任就是跟金恩有高強度對抗，希望週三比賽也能維持這強度。」

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