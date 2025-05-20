晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

PLG總冠軍賽》盧峻翔挫勇士 逼出首場G7

2025/05/20 05:30

李家慷（記者林正堃攝）李家慷（記者林正堃攝）

攻全隊最高19分、6助攻

PLG總冠軍賽》盧峻翔挫勇士 逼出首場G7領航猿盧峻翔（右）繳出全隊最高19分，率隊擊敗勇士。
（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕背水一戰的桃園領航猿昨在總冠軍賽第6戰進攻多點開花，「夜王」盧峻翔繳出全隊最高19分，率隊以83：67擊敗富邦勇士，將系列賽扳成3：3，這也是PLG總冠軍賽首度出現第7戰，兩軍於明晚7點半決一死戰。

PLG總冠軍賽》盧峻翔挫勇士 逼出首場G7勇士第6戰租用桃園巨蛋球場，主場優勢瞬間消失。
（記者林正堃攝）

兩隊合拿150分創新低

領航猿前役浪費15分領先，遭勇士逆轉拿下聽牌勝，昨第6戰前3節打得強勢，最多領先22分，但末節再度出現亂流，被追到5分差，這次他們沒再重蹈覆轍，成功逼出第7戰。

領航猿5人得分上雙，盧峻翔發揮穿針引線功力，貢獻6次助攻，命中率也稍微回升到36.8%，葛拉漢繳出17分，布依德13分。昨再度上演焦土戰，兩隊合計只拿150分，刷新聯盟兩隊總得分新低。

卡總︰勝利歸功球隊防守

領航猿主帥卡米諾斯認為，這場勝利歸功於球隊防守，「雖然我們第3節打得較不順，但有專注在小細節上，再慢慢穩定下來，打得非常不錯，讓球迷能看到第7場比賽。」盧峻翔認為，第7戰一樣得保持專注，「準備這麼久，就是為了週三這場球，要繼續展現我們的韌性。」

勇士反客為主 球迷互嗆

值得一提的是，昨第6戰雖在桃園巨蛋舉行，但卻是勇士主場，形成兩隊球迷各半，相互叫囂的特殊場景。盧峻翔表示，「我們已落後1場，無法去思考這是誰的主場，只能專注在比賽。」

李家慷犧牲打 扛住金恩

勇士方面，金恩雖繳出全隊最高16分，但遠不如他本季場均21.5分，昨命中率也只有30.8%，李家慷的防守造成他不小壓力。李家慷說：「沒有想太多，教練賦予我的責任就是跟金恩有高強度對抗，希望週三比賽也能維持這強度。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中