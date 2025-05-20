PLG總冠軍賽》勇士67分寫新低 教練︰要贏很難

勇士洪楷傑貢獻8分 已是全隊本土最佳。（記者林正堃攝）

吳永仁︰須改善進攻熄火問題

勇士執行教練吳永仁強調，球隊必須改善進攻熄火的問題。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕聽牌的富邦勇士昨在PLG總冠軍賽不敵桃園領航猿，被逼出聯盟史上第一場G7，執行教練吳永仁強調，球隊必須改善進攻熄火的問題。

勇士第5戰克服15分落後演出逆轉秀，贏下關鍵「天王山之戰」，昨因世壯運檔期問題以桃園巨蛋為主場，但現場仍湧進不少領航猿球迷，實際上仍如同客場作戰，整體命中率僅32.4%，外線27投5中命中率18.5%，最多落後22分，雖在末節一度追到5分差，最終仍功虧一簣，勇士單場得分67分，創下聯盟總冠軍賽得分新低。

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吳永仁坦言，只拿下67分是無法贏球的，「在這個可以關門的比賽進攻熄火很可惜，對上領航猿外線必須有更好的發揮，我們防守做得還不錯，有達到賽前的設定，但進攻發揮還是沒有很好，希望在最後一場能有好的發揮。」

洪楷傑︰失誤是最大課題

洪楷傑貢獻本土最佳8分，對於團隊火力不振，他認為，領航猿的防守相當壓迫，失誤也是勇士最大課題，昨出現19次失誤，必須更把握每一次進攻機會，「不管怎麼樣剩最後一場了，希望大家在第7戰把最好的一面拿出來，努力拿下勝利。」

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