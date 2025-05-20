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兩聯盟重啟合併？ TPBL會長信心喊話

2025/05/20 05:30

TPBL助攻王高錦瑋。（資料照）TPBL助攻王高錦瑋。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕職籃賽季進入尾聲，隨著休季即將到來，合併問題再度浮上檯面，TPBL會長莊瑞雄表示，兩聯盟溝通順暢，對於前景保持信心。

TPBL得分、抄截王克羅馬。（資料照）TPBL得分、抄截王克羅馬。（資料照）

莊瑞雄︰任內球隊不會出走

TPBL阻攻王高柏鎧。（資料照）TPBL阻攻王高柏鎧。（資料照）

台灣籃壇去年夏天經過動盪，擁有7隊的TPBL成立，莊瑞雄指出，聯盟一定還有成長的空間，也會傾聽球迷聲音，努力回應外界期待。

TPBL籃板王威廉斯。（資料照）TPBL籃板王威廉斯。（資料照）

針對TPBL近期有球隊可能出走的傳聞，莊瑞雄也保證，球隊出走這件事在他任內不會發生，「我們還有雄心壯志，和PLG有暢通的溝通管道，但合併不是只有聯盟之間談，如果郎有情妹有意的話，月下老人很快就會出現了，我是非常有信心的。」

秘書長齊文駿則表示，雖然台灣籃壇仍是分裂狀態，但對於TPBL首季各方面的表現感到滿意，「當然希望下個賽季會更好，以一個第一年的聯盟來說還可以接受，休賽季我們也會針對裁判體制、球隊洋將配置等制度進行調整。」

雲豹獲4大獎

高錦瑋唯一本土

聯盟昨公布2024-25年球季年度獎項，桃園雲豹成為大贏家，囊括四大獎，克羅馬包辦得分王、抄截王，威廉斯拿下籃板王，高錦瑋榮獲助攻王，也是本季唯一獲獎的本土好手，夢想家中鋒高柏鎧則收下阻攻王。

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