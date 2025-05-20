桌球世錦賽》混雙、男雙晉16 林昀儒一日雙喜

林昀儒（左）、高承睿逆轉斯洛伐克組合，攜手挺進男雙16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒昨在杜哈世界桌球錦標賽雙線作戰，上午先在主場地和鄭怡靜攜手以3：1逆轉世界排名第6的瑞典組合卡爾森╱C.卡爾柏格。隨後再趕車前往副場館和高承睿聯手以3：1力退斯洛伐克組合皮斯傑╱澤林卡，混雙、男雙都挺進16強。

林昀儒（左）、鄭怡靜逆轉瑞典組合，第三度闖進世錦賽混雙16強。（取自WTT官網）

攜手鄭怡靜 逆轉對手

林昀儒和鄭怡靜的混雙組合，2019年首度搭配就打進世錦賽16強，2021年世錦賽更摘下銅牌，今年第三度搭檔也順利晉級16強，下一輪將對上南韓的新生代組合吳晙誠╱金娜英。

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搭配高承睿 後來居上

男雙方面，今年新加坡大滿貫賽首次搭配就闖進決賽的林昀儒╱高承睿，32強對決今年奪下哈維若夫支線賽冠軍的皮斯傑╱澤林卡，也是在先失1局下連追3局後來居上。

教練王翊澤表示，賽前就知道斯洛伐克組合的打法也些特殊，沒想到比想像中難受，有先設定一些打法，也都有做到，只是該拿的分數沒有拿到，沒想到澤林卡接林昀儒的發球可以擰得那麼爆。

林高配16強將對決中國新組合梁靖崑╱黃友政，兩人都是小林在山東魏橋俱樂部的隊友，彼此打法很熟悉，王翊澤認為，「這一場是今年世錦賽的第一個難關，只能1分1分去拚。」

李昱諄連2屆 闖進32強

女單方面，世界排名98的國泰女將李昱諄以4：1逆轉世界排名28的美國一姐張安，連2屆闖進32強，下一輪將遭遇世界排名13的羅馬尼亞名將史佐克絲。

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