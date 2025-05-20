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暌違9年 雷霆再爭西冠

2025/05/20 05:30

吉爾吉斯亞歷山大昨狂轟35分，雷霆大勝金塊，相隔9年再進軍西部冠軍賽。 （美聯社）吉爾吉斯亞歷山大昨狂轟35分，雷霆大勝金塊，相隔9年再進軍西部冠軍賽。 （美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕吉爾吉斯亞歷山大昨在季後賽西部準決賽第7戰狂轟35分，加上J.威廉斯貢獻24分，終場以125：93大勝金塊，系列賽4：3勝出，相隔9年再進軍西部冠軍賽。

金塊約基奇（中）拿20分，輸掉關鍵第7戰。（美聯社）金塊約基奇（中）拿20分，輸掉關鍵第7戰。（美聯社）

SGA轟炸金塊 第7戰狂勝

過去有6支單季例行賽至少拿68勝的隊伍都闖進分部冠軍賽，雷霆也延續優良傳統，將與灰狼爭奪總決賽門票，雷霆教練達格諾自信表示：「相信我們現在狀態比系列賽剛開打時更好，因為金塊的壓力迫使我們成長。」

約基奇被卡死 只拿20分

卡魯索讓3屆MVP約基奇出手都很困難，約基奇雖拿下20分，但9投僅5中，還斬斷他與隊友的連結，是雷霆奪勝的重要功臣，吉爾吉斯亞歷山大也力讚：「他是為大場面而生的男人，他總能找到改變戰局的方式，我何其有幸有這樣的隊友。」

穆雷只得13分，A.戈登帶著腿傷出戰也僅8分，主力表現嚴重熄火，金塊連兩年都止步準決賽，但約基奇仍正面看待失利，他說：「外界都覺得我們首輪就要被快艇淘汰，但我們還是成功找到辦法，對我而言，我覺得已算是一個不錯的賽季。」

連7年不同隊伍捧冠軍盃

隨著金塊倒下，聯盟也締造新歷史，連續7年有不同的隊伍高捧冠軍金盃，而綜觀晉級分部冠軍賽的雷霆、灰狼、尼克、溜馬，最近一次奪冠的是1979年的尼克，灰狼更是指上猶虛，本季無論誰奪冠都會是近年的新面孔。

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