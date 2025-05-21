PLG今晚迎王 猿當心野獸效應發酵

兩世代台籃門面決戰時刻

〔記者粘藐云／台北報導〕PLG史上首次的總冠軍賽第7戰今晚7點半登場，桃園領航猿和富邦勇士在桃園巨蛋正面交鋒，本季拿下年度第1的領航猿要挑戰隊史首冠，曾於PLG締造3連霸的勇士，目標問鼎隊史第4冠。

盧峻翔（資料照）

猿勇搶7大戰 盧峻翔率隊搶首冠

林志傑（資料照）

領航猿前役展現韌性，在盧峻翔繳19分帶領下擊敗勇士，逼出第7戰，過去PLG總冠軍賽最多只打到第6場。

請繼續往下閱讀...

領航猿本季氣勢如虹，外界普遍看好他們有望挑戰金盃，球評陳子威也認為，無論整體戰力、球員狀態，領航猿確實優於勇士。不過，勇士並非沒有突圍機會，但得解決貧攻問題，這系列賽全隊場均僅79.1分、命中率僅36.9%，「洋將的發揮相對重要，過去幾場勇士輸球，大多是洋將得分較為低迷。」

另外，陳子威點出帶傷上陣的「野獸」林志傑可望成為X因子，「不論他目前傷勢如何，假如他能跳出來得分，肯定能感染其他年輕球員，提升球隊士氣和大家的進攻企圖心，拿10分會有20分的價值。」

領航猿則要小心勇士針對性防守，「前幾戰他們對盧峻翔的防守做得很好，但前兩場開始，他已不只一次有大空檔能出手，勇士防守有機會再次變化，可能同時用區域、盯人來混淆對手。」陳子威認為，盧峻翔絕對是領航猿今晚爭冠的關鍵球員。

X因子林志傑 勇士士氣製造機

6月即將滿43歲的林志傑原本計畫本季後退休，雖然最後決定續戰，但能再打幾季是未知數，他和被視為接班人的盧峻翔對決成為話題。從學生至職籃階段都未曾嘗過奪冠滋味，盧峻翔表示，儘管這階段打得相當艱辛，但訓練了這麼久，為的就是這一戰，「我們一樣不會放棄，全力以赴。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法