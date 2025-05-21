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東西冠誰屬? 賭盤挺尼克、雷霆

2025/05/21 05:30

雷霆吉爾吉斯亞歷山大（右）與灰狼愛德華茲今正面交鋒。（資料照）雷霆吉爾吉斯亞歷山大（右）與灰狼愛德華茲今正面交鋒。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕NBA季後賽今日由西部決賽揭開序幕，頭號種子雷霆決戰連退湖人、勇士的第6種子灰狼；東部明天登場，尼克、溜馬上演「世仇對決」，兩對戰組合贏家將挺進總冠軍賽，賭盤普遍看好雷霆、尼克出線，不過無論哪隊出線，都提前確定將連7年產生不同的冠軍隊伍。

尼克與溜馬繼2000年後，再度爭奪東部霸主。（資料照）尼克與溜馬繼2000年後，再度爭奪東部霸主。（資料照）

雷霆灰狼今交鋒 SGA親表兄弟明算帳

雷霆本季例行賽打出破隊史紀錄68勝14敗，在西部準決賽以4：3打敗由約基奇領軍的金塊，繼2016年後再度進軍分部決賽，唯一目標就是尋求搬到奧克拉荷馬市後首張總冠軍賽門票。

雷霆未像其他隊找大咖球員直接升級戰力，主打自行培養人才，本季團隊平均年齡更是聯盟最小，照樣勇闖西部決賽，關鍵人物為進化成MVP等級的主控「SGA」吉爾吉斯亞歷山大。

SGA過去3戰對金塊場均貢獻32.7分，投籃命中率超過6成，狀態維持高檔，且他本季對灰狼平均斬獲35分。

上季西部決賽鎩羽而歸的灰狼，透過季前交易把狀元湯斯送至尼克換來藍道，搭配23歲的少主愛德華茲，即使例行賽跌跌撞撞，季後賽展現競爭力打敗詹姆斯、東契奇坐鎮的湖人及勇士，連兩年挺進分部決賽。

灰狼有機會挑戰成為1994年火箭後，首支以分部第6種子拿下總冠軍的隊伍，更重要是搶下隊史首冠。另一焦點是灰狼亞歷山大沃克將同場較勁表哥吉爾吉斯亞歷山大，兩人從小就一起打球，SGA已放話要擊敗表弟所屬的灰狼。

被外界記載為「世仇對決」的尼克、溜馬，過去在1990年代多次於季後賽上演激戰，兩隊繼2000年後再於東部決賽狹路相逢。外媒提到溜馬、尼克上次東冠對決，溜馬主控哈里伯頓3個月大，尼克一哥布朗森只有3歲，雙方2013、24年季後賽過招，贏家都是溜馬。

尼克明起尬世仇 G1二手票2.1萬起跳

尼克上次挺進總冠軍賽就是2000年，如今回到分部決賽舞台，首戰於紐約主場麥迪遜廣場花園登場，已經未演先轟動，據二手門票網站，最便宜票價格已飆至700美元（約2萬1千台幣）。

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