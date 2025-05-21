世桌賽》林昀儒鄭怡靜強強聯手 單雙打3勝

林昀儒（左）與鄭怡靜聯手擊退南韓組合，晉級世桌賽混雙8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒昨天在杜哈世界桌球錦標賽雙線作戰，上午先和鄭怡靜聯手以3：1擊敗南韓新生代組合吳晙誠／金娜英，闖進混雙8強，下午再以4：2力退克羅埃西亞名將普卡爾，連續3屆闖進男單32強。

混雙暌違4年進8強

曾獲東京奧運混雙銅牌的林昀儒／鄭怡靜，對上平均年齡不到19歲的吳晙誠／金娜英，前兩局以11：4、11：7輕鬆拿下，但對手隨後展開反撲，先以11：6扳回一城，第4局更連續化解2個賽末點追到10：9，關鍵時刻，林鄭配展現抗壓性，11：9驚險獲勝，這也是林鄭配繼2021年之後第二度闖進8強。

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林鄭配8強將對決另一南韓組合、世界排名第2的林鐘勳／申裕斌，也是最近兩屆奧運混雙銅牌搭檔的首次對決。值得一提的是，林昀儒和陳思羽的組合在2023年突尼斯挑戰賽決賽，曾以直落三擊退林申配。

男單、女單安抵32強

世界排名12的林昀儒過去四度遭遇普卡爾還沒輸過，但昨卻遭遇對手頑強抵抗，苦戰近1小時才過關，小林32強原本預估會遇到德國名將奧恰洛夫，但他因椎間盤傷勢退賽，由世界排名113的奧地利好手哈貝松一路挺進32強。

女單方面，鄭怡靜也以4：1解決印度女將齊塔莉，32強將遭遇加拿大的張墨。國泰女將黃禹喬在局數3：1領先下，第6局錯失4個賽末點，最終以3：4遭新加坡名將曾尖逆轉，和32強門票擦身而過。

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