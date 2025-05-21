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世壯運》跆拳道轉戰擊劍 陳怡安找到共通點

2025/05/21 05:30

前跆拳道國手陳怡安（右）參加世壯運擊劍項目。（記者王藝菘攝）前跆拳道國手陳怡安（右）參加世壯運擊劍項目。（記者王藝菘攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕52歲的前跆拳道奧運國手陳怡安，在世界壯年運動會跨界挑戰擊劍，昨她在女子銳劍個人賽50+組一路過關斬將，雖止步8強，但她自評已達成目標，也很開心透過挑戰新事物，重新找回自己。

前跆拳道國手陳怡安。（記者王藝菘攝）前跆拳道國手陳怡安。（記者王藝菘攝）

銳劍50+組 拚到8強止步

1988年漢城奧運及1992年巴塞隆納奧運在跆拳道示範賽拿下2面金牌的陳怡安，卸下戰袍後人生也十分精彩，當過主持人、球評，還投入手工香皂事業，她因身邊好友在練擊劍，加上覺得裝備很帥，也跟著一起訓練。

陳怡安表示，退休後投入家庭和工作，有時候會忘記自己，這次世壯運跨界挑戰擊劍，對她而言也是有機會再重新認識自己，她也鼓勵大家可以勇敢踏出第一步。

從跆拳道轉戰擊劍，陳怡安認為兩項運動有不少相同之處，「像是距離感、時間差和腳步的敏捷性，但還是有些細節不同，像是擊劍得透過劍延長身體，並瞄準目標，也考驗手指的靈活性，所以也是花了不少時間才掌握訣竅。」

陳怡安在預賽繳出3勝1負，晉級後複賽止步8強，但她表示，已達成賽前目標，也很享受比賽的過程，賽後看到大批媒體，她笑說有點受寵若驚，還先拿起手機與記者自拍。

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