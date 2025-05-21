撈哥不等球哲學 龍10局除獅

龍隊曹祐齊先發6局無失分，只被擊出2支安打。 （記者李惠洲攝）

掃回頭尾2分

龍隊吉力吉撈．鞏冠（中）單場雙安2打點，包括10局上敲進保險分，獲選單場MVP。（記者李惠洲攝）

獲選單場MVP

〔記者吳清正／台南報導〕味全龍曹祐齊先發6局無失分，吉力吉撈．鞏冠打下2分打點，和統一獅的首位攻防戰首役打到延長賽，味全10局上攻下2分，3：1拿下勝利。味全終止3連敗，和排名第1的統一勝差縮小到1.5場。

曹祐齊雖然投出2次四壞球、2次觸身球，只被擊出2支安打，取得1：0領先，本季對統一先發2場投12局都沒有失分。

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曹祐齊好投

天熱影響用球數

曹祐齊本季單場最多投87球，昨天只投77球就退場。味全龍總教練葉君璋表示，曹祐齊這場的狀況相當不錯，包括球速也有回來，用球也相對精簡，但是天氣比較熱，看得出來他累了，以前要換投，他都說想再投，昨天就沒有再說要投。

第7局味全換上呂偉晟，統一在2出局後展開反攻，陳聖平和林岱安連續安打攻下追平分，1：1打進延長賽。

10局上味全率先打擊的是前3打數無安打的郭天信，仍然採取強攻，擊出安打把二壘上的張政禹送上三壘，李凱威滾地球換回超前分，2出局後吉力吉撈安打再下一城，10局下陳禹勳力保不失分，投出2次三振，終止統一3連勝。

吉力吉撈第6局曾以直擊全壘打牆的二壘打攻下全場第1分，2安打、2打點的表現獲選單場MVP。吉力吉撈表示，開季打擊經常想太多，即使知道這顆球可以打，也變得猶豫不決，擔心打不到，攻擊變得被動，經過和葉總溝通，葉總提醒他，上場是打球，不是等球，練習有準備好就積極攻擊，終於找回原本該有的打法。

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