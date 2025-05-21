晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

撈哥不等球哲學 龍10局除獅

2025/05/21 05:30

龍隊曹祐齊先發6局無失分，只被擊出2支安打。 （記者李惠洲攝）龍隊曹祐齊先發6局無失分，只被擊出2支安打。 （記者李惠洲攝）

掃回頭尾2分

龍隊吉力吉撈．鞏冠（中）單場雙安2打點，包括10局上敲進保險分，獲選單場MVP。（記者李惠洲攝）龍隊吉力吉撈．鞏冠（中）單場雙安2打點，包括10局上敲進保險分，獲選單場MVP。（記者李惠洲攝）

獲選單場MVP

〔記者吳清正／台南報導〕味全龍曹祐齊先發6局無失分，吉力吉撈．鞏冠打下2分打點，和統一獅的首位攻防戰首役打到延長賽，味全10局上攻下2分，3：1拿下勝利。味全終止3連敗，和排名第1的統一勝差縮小到1.5場。

曹祐齊雖然投出2次四壞球、2次觸身球，只被擊出2支安打，取得1：0領先，本季對統一先發2場投12局都沒有失分。

曹祐齊好投

天熱影響用球數

曹祐齊本季單場最多投87球，昨天只投77球就退場。味全龍總教練葉君璋表示，曹祐齊這場的狀況相當不錯，包括球速也有回來，用球也相對精簡，但是天氣比較熱，看得出來他累了，以前要換投，他都說想再投，昨天就沒有再說要投。

第7局味全換上呂偉晟，統一在2出局後展開反攻，陳聖平和林岱安連續安打攻下追平分，1：1打進延長賽。

10局上味全率先打擊的是前3打數無安打的郭天信，仍然採取強攻，擊出安打把二壘上的張政禹送上三壘，李凱威滾地球換回超前分，2出局後吉力吉撈安打再下一城，10局下陳禹勳力保不失分，投出2次三振，終止統一3連勝。

吉力吉撈第6局曾以直擊全壘打牆的二壘打攻下全場第1分，2安打、2打點的表現獲選單場MVP。吉力吉撈表示，開季打擊經常想太多，即使知道這顆球可以打，也變得猶豫不決，擔心打不到，攻擊變得被動，經過和葉總溝通，葉總提醒他，上場是打球，不是等球，練習有準備好就積極攻擊，終於找回原本該有的打法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中