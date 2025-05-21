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郭俊麟4局好投 手指水泡喊卡

2025/05/21 05:30

郭俊麟（左）先發4局無失分，因右手指起水泡只好提前退場休息。（記者李惠洲攝）郭俊麟（左）先發4局無失分，因右手指起水泡只好提前退場休息。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕統一獅郭俊麟昨天先發出戰味全龍，投完4局無失分，只被擊出2支安打，卻因為手指起水泡被迫退場，郭俊麟雖然仍想續投，只能無奈接受現實，本季首勝還要再等等。

12強賽冠軍國手郭俊麟因為春訓時大腿拉傷，上週三才在一軍登板，但是對樂天桃猿先發只投2.1局承擔敗戰，投出3次四壞球、一次觸身球，被擊出3支安打失5分，昨天總算展現實力，前3局只被擊出1支安打，也是味全唯一的上壘，第4局雖然一上場就投出四壞球，2出局後被安打攻佔一、三壘，仍順利化解危機。

但是第5局開始前的練投，郭俊麟右手食指起水泡，雖然還想投，但是防護員怕狀況會更嚴重，統一決定換投。郭俊麟表示，因為是本週的第1場比賽，希望至少完成5局的責任局數，不要讓牛棚負擔太大，而且和捕手林岱安的搭配也非常順暢，可惜沒有能夠投完5局。

郭俊麟表示，上一場的表現和教練的期待落差太大，如果下二軍也沒話說，感謝還是把他留在先發輪值，前幾天一直和投手教練霍斯曼討論，昨天賽前林岱安也和他溝通投球的想法，上場就積極攻擊好球帶，避免和上一次一樣太多無謂的壞球，投球內容有達到自己的要求，希望接下來會有好的結果。

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