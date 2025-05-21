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失誤賜鷹良機 6分大局打退威能帝

2025/05/21 05:30

雄鷹張肇元4局下達成生涯百安。（台鋼雄鷹提供）雄鷹張肇元4局下達成生涯百安。（台鋼雄鷹提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕賽前3連敗、主場4連敗的台鋼雄鷹，昨主場移師嘉義，面對樂天桃猿隊王牌威能帝，台鋼把握樂天5下出現失誤，上演連4打席安打、單局狂攻6分，終場6:1止敗。叩關聯盟最多6勝失利的威能帝，本季首度未投滿5局，還中斷個人5連勝。

威能帝賽前暫居勝投王、防禦率榜第2名，得點圈被打擊率1成14，聯盟先發投手群中僅次於養傷中的中信兄弟勝騎士。不過，自5局下樂天二壘手林子偉1出局時失誤開始，威能帝沒能擋住台鋼攻勢，王柏融、魔鷹、張肇元和王博玄連續敲安，藍寅倫高飛犧牲打、曾子祐安打，台鋼單局6分進帳。威能帝投4.2局掉6分，責失3分，吞下首敗，防禦率也暴增至2.05，退居第4。

艾速特優質先發

張肇元百安達陣

台鋼洋投艾速特，2局遭張閔勛、余德龍安打失分，但此後回穩，退場前造成樂天連13人次出局，僅被擊出這2支安打，完成6局失1分優質先發好投，獲選單場MVP。

賽後，艾速特在MVP舞台受訪時說，這是一場團隊勝利，他同時也要恭喜昨捕手搭檔張肇元4局下完成生涯第100支安打。艾速特並提到，隊友5局的大局幫助了他，希望全隊一起突破上週連敗低潮並繼續努力。

張肇元是2020年選秀會統一獅第8輪指名，效力獅隊期間僅獲3場一軍出賽、1安，2022年擴編選秀轉戰台鋼後，扛起主戰捕手重任，昨完成生涯百安，且單場雙安、3度上壘。

昨台鋼另一亮點，是去年第3輪入選的19歲新人、樂天桃猿宋嘉翔胞弟宋柏翰，本季在二軍暫居安打、打擊雙冠王，前天剛被註冊，昨上一軍且擔任先發第8棒、一壘手，完成生涯初先發。不過，宋柏翰兩打席都遭威能帝三振，生涯首安得再等等。

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