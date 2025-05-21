兩個室友在鷹悍 高秉洋決定連4年拚選秀

25歲右投儘管前3次選秀都落榜，仍決定今年再度叩關向中職選秀。（台壽霸龍提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕儘管連3年參加中職選秀都落榜，25歲右投高秉洋歷經這兩年在臺中台壽霸龍成棒隊洗禮，加上日前獲得春季聯賽最佳投手獎的肯定，決定今年第4度向中職叩關，希望能像兩個南華大學室友陳柏清、李東洺一樣在職棒發光。

高秉洋身高190公分，有身材優勢。（台壽霸龍提供）

與陳柏清、李東洺

結識於南華

今年中職選秀訂6月30日登場，新人球員測試會則在6月16日於天母球場進行，希望能有更多業餘璞玉被挖掘。高秉洋過去3年都報名測試會，並獲得職棒球團推薦得以參加選秀，今年他則以在春季聯賽先發4場2勝0敗、防禦率0.75的最佳投手表現，無需經過測試就能直接參加選秀。

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「雖然我已25歲，但我認為身體素質和基本條件，並不會比高中、大學生差。」高秉洋目前在準備台啤盃甲組棒球錦標賽，自評在春聯以先發投手出賽能將投球量拉大，且均速維持在143公里左右，極速則在148公里，最後還能獲獎，都是對自己進步的肯定。

高秉洋表示：「我的兩個室友都打職棒了，陳柏清和李子強（現改名李東洺）。」後來南華參加大專盃，高秉洋還和陳柏清一起去看比賽，「柏清有跟我說，能拚就繼續拚，不要輕易放棄。」

春聯最強投手

獲黃泰龍背書

儘管高秉洋未能從南華畢業，一度放棄棒球打工半年後，才在中信兄弟教練陳江和介紹下轉去遠東科大延續棒球路，如今在台壽霸龍也獲副領隊黃泰龍賞識，「副領隊滿照顧我的，在我去當兵前還告訴我，不要因為遇到挫折就放棄。」高秉洋去年11月已服完兵役。

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