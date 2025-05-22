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PLG總冠軍賽》卡總的堅持 榮譽加身

2025/05/22 05:30

領航猿主帥卡米諾斯來台執教後的首冠。（記者塗建榮攝）領航猿主帥卡米諾斯來台執教後的首冠。（記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕桃園領航猿昨在總冠軍賽第7戰以89：86擊敗富邦勇士，捧起隊史首冠，這也是主帥卡米諾斯來台執教後的首冠。

來台執教4年獲首冠

西班牙籍的卡米諾斯2021年來台執教，第1年帶領T1台中太陽殺進總冠軍賽，但最後遭高雄海神橫掃，屈居亞軍。隔年他轉戰PLG，率領航猿打進季後賽，只是首輪出局無緣爭冠，下個賽季挺進總冠軍賽，最後敗給國王，兩度在台爭冠都以亞軍作收。

本季再度挺進總冠軍賽，領航猿和勇士激戰7場後終於捧起隊史首冠，也是卡米諾斯來台執教首冠，他說：「贏球真的很不容易，來台第1年帶隊爭冠失利，去年和今年東超都以亞軍作收，但我們堅信這情況會改變，球員都很努力，他們值得這座冠軍。」

領航猿的年輕球員在卡米諾斯帶領下，成長有目共睹，連兩季拿下例行賽戰績第1。和卡總合作3個賽季，隊長盧峻翔表示，卡總是很正面樂觀的教練，「他執教方式不那麼拘謹，很樂觀也很會鼓勵我，在我低潮時不是罵我，而是用他的方式激勵我。」

戰績提升帶動人氣

值得一提的是，領航猿戰績提升也帶動人氣，近幾季培養出一批死忠球迷，不只在桃園進場力挺，東超時也跟著飛到澳門，昨天第7戰也締造滿場紀錄。

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