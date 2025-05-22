桌球世錦賽》橫掃哈貝松 林昀儒連2屆晉16

林昀儒直落四解決奧地利老將哈貝松，晉級男單16強。 (取自WTT官網)

搭配高承睿 逆轉中國組合

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒昨在杜哈世界桌球錦標賽，先和高承睿以3：2逆轉擊敗中國組合梁靖崑/黃友政，闖進男雙8強，晚間男單賽事再以直落四橫掃奧地利老將哈貝松，連兩屆闖進16強。

梁靖崑和黃友政都是林昀儒在中國乒超山東魏橋俱樂部隊友，球路相當熟悉，高承睿也成為這場「魏橋內戰」的X因子。林高配在關鍵第3局，克服開局1：7落後，在5：10逆境下連續化解5個局點後，以13：11完成驚天逆轉，也成為勝負的分水嶺。

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林昀儒表示，「這個結果確實超過我們的預期，畢竟對手實力非常強勁，我們也發揮出全部的實力了。」

男單方面，兩度摘下奧運男單銅牌的德國名將奧恰洛夫因椎間盤傷勢退賽，林昀儒32強賽對手也變成世界排名113的哈貝松，小林未遭遇太多抵抗以4：0過關，追平個人在世錦賽最佳名次，16強將對上世界排名14的德國好手法蘭吉斯卡，過去雙方交手8次，小林依舊保持不敗之身。

鄭怡靜4度打進女單16強

女單方面，台灣一姐鄭怡靜以4：1逆轉擊退世界排名49的加拿大女將張墨，第4度打進世錦賽女單16強，下一輪將對決世界排名第9的日本名將伊藤美誠。鄭怡靜生涯對上伊藤雖以3勝9負居劣勢，但最近一次在2023年澳門冠軍賽，鄭怡靜以3：1獲勝，中止對戰6連敗。

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