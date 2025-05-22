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SGA下馬威 雷霆開紅盤

2025/05/22 05:30

吉爾吉斯亞歷山大（左）下半場殺出重圍，率雷霆大勝灰狼。（歐新社）吉爾吉斯亞歷山大（左）下半場殺出重圍，率雷霆大勝灰狼。（歐新社）

下半場攻20分 逆轉宰狼

〔記者林岳甫／綜合報導〕「SGA」吉爾吉斯亞歷山大，昨上半場受限於對手嚴防投籃命中率不到2成，下半場殺出重圍，率雷霆以114：88大勝灰狼，在西部決賽取得1：0。

灰狼亞歷山大沃克是SGA的表弟，兩人從小一起打球，相當清楚表哥的弱點，也為灰狼提供情報，讓SGA在上半場綁手綁腳，出手13次僅命中2球。

上半場荒腔走板的吉爾吉斯亞歷山大，依舊保持強大信心，持續展現進攻侵略性，一舉突破灰狼的嚴防，下半場14投8中攻下20分，成為雷霆扭轉戰局的頭號功臣。他全場進帳31分、5籃板及9助攻，連4場得分破30大關，本季季後賽累積8場得分30＋，隊史僅次於2014年杜蘭特的11場。

雷霆爭冠另一利器是防守，例行賽防守效率每100回合只失106.6分，季後賽更進化至100.7分。雷霆總教練達格諾表示，防守才有辦法贏球，「我們不斷包夾及積極協防，逼對手失誤，也讓對方投籃感到不舒服。」

出手受限 愛德華茲18分

灰狼投籃命中率34.9％，禁區只拿20分，外線失準、內線討不到便宜黯然吞敗。愛德華茲13投5中僅得18分，他坦言：「我出手13次太少，又難破雷霆的包夾等防守戰術，必須趕快找出方法破解。」

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