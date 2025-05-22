林子豪逆轉砲 甩開龍搶位

統一獅林子豪打出致勝3分砲。 （記者李惠洲攝）

獅拉開2.5場勝差

〔記者吳清正／台南報導〕統一獅蒙德茲力投中職生涯新高的6.2局只失1分，林子豪轟出逆轉3分砲，以3：1力克味全龍，統一領先戰績排名第2的味全勝差再拉開到2.5場。

蒙德茲投99球也創生涯新高，只被擊出5支安打，投出7次三振、1次觸身球，沒有四壞球，連續4場先發都拿下勝投。

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蒙德茲連14.1局無失分中斷

此役前5局演出投手大戰，蒙德茲只被擊出3支安打，味全先發投手艾璞樂更只被敲2安。6局上味全率先上場的郭天信擊出二壘打，觸擊推進後，朱育賢打出一壘滾地球，統一選擇傳一壘已來不及，挑戰判決也未能改判，味全1：0領先，終止蒙德茲的連續14.1局無失分。

6局下統一馬上展開反攻，雖然首名打者邱智呈安打後盜壘失敗，林佳緯和潘傑楷再連續安打，林子豪轟出3分砲逆轉戰局。林子豪本季第6轟，再創生涯新高。

林子豪表示，前兩打席艾璞樂都攻擊他的內角，所以第6局鎖定內角球，艾璞樂果然又投到內角，雖然是變化球，不是原本以為的直球，仍然積極出棒。

對於今年長打火力全開，林子豪表示，打擊並沒有做太多改變，就是抓自己好出力去攻擊的球，讓揮棒可以完整延伸，更有破壞力，教練對他都很有信心，自己也要更有自信去積極攻擊。

去年開過刀 餅總盼維持手感

統一總教練林岳平表示，的確對於林子豪的能力很有信心，唯一擔心的是他去年開過刀，無法1週連續出賽5場，輪休、沒有比賽要如何維持手感是要注意的地方。

林子豪表示，連續出賽其實還好，主要是天氣關係容易抽筋，但是身體疲勞隔天的恢復沒有以前那麼快，會更注意賽後的伸展和休息。

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