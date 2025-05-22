福地有庇蔭 郭阜林轉隊首獲MVP

台鋼郭阜林昨敲出勝利打點安打。（台鋼雄鷹提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕澄清湖球場果然是郭阜林的福地，昨他在澄清湖敲出兩支關鍵的長打，打下3分打點，最終台鋼雄鷹就以6：4擊敗樂天桃猿，本季台鋼對樂天取得5勝2敗對戰優勢，目前只落後猿軍0.5場勝差。

打出3分打點 擊敗桃猿

昨2局下無人出局一、二壘有人，郭阜林敲出二壘安打先馳得點，3局下一出局滿壘，他再掃出2分打點二壘安打，打下勝利打點，去年季中轉戰台鋼至今首度獲選單場MVP。

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值得一提的是，本季郭阜林在澄清湖42打數敲15安，打擊率3成57，打下9分打點，優於其他球場累計打擊率2成50、2分打點，另外，本季他在得點圈有人22支8，打擊率高達3成64。

生涯首獲MVP就在澄清湖

郭阜林說，加入台鋼以來一直很渴望拿下單場MVP，現在終於如願以償，真的非常開心，2017年拿下生涯第1座單場MVP就在這座球場，「是澄清湖球場造就了我。」

林詩翔10救援並列榜首

台鋼洋投石萬金先發5局失4分，靠隊友火力奧援和牛棚守成拿下3連勝和本季第3勝，林詩翔後援1局讓對手3上3下無失分，進帳本季第10次救援成功，與中信兄弟黃恩賜並列聯盟救援榜首。

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