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近3年首度中繼成功 鄭鈞仁盼改運

2025/05/22 05:30

統一獅牛棚投手鄭鈞仁3年來首度中繼成功。（資料照）統一獅牛棚投手鄭鈞仁3年來首度中繼成功。（資料照）

〔記者吳清正／台南報導〕統一獅牛棚投手鄭鈞仁前天對味全龍投1局無失分，拿下久違的中繼成功，看似平常的中繼成功，這段路他卻走了將近3年才到達。

鄭鈞仁週二在第8局、1:1平手時登板，是本季第一次在有中繼成功機會時上場，只用9球連續解決3名打者，拿下2022年9月30日以來第1場中繼成功。

鄭鈞仁表示，雖然不確定上一次中繼成功是何時，只知道很久了，不過，對於久違的中繼成功沒有想太多，感謝教練團在這個狀況下派他上場，很高興能完成任務，也讓近年來投球總是不夠篤定的他，信心提升不少。

肘傷困擾 去年只出賽1場

鄭鈞仁曾是統一當家布局投手，2020年出賽聯盟投手最多的63場，拿下17次中繼成功，獲得最佳進步獎，2021年再出賽57場，22場中繼成功創生涯新高，但之後長期受到手肘傷勢困擾，2022、23年都到9月才上一軍，去年更只出賽1場。

甩開陰霾 盼成改變契機

鄭鈞仁表示，手肘受傷後投球機制變得不穩定，會想用不會動到受過傷部位的動作去投，卻總是找不到最好的動作，也曾想過是否就這樣回不來了，充滿各種負面想法，即使今年再度進入開季一軍名單，表現也沒有很好，希望這場中繼成功能成為改變的契機。

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