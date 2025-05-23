桌球世錦賽》乒倒中國強敵 林高配至少銅牌

林昀儒（左）／高承睿昨扳倒世界第7的中國組合，首次在桌球世錦賽搭配就進帳獎牌。（取自國際桌總微博）

我第3組男雙 世錦賽奪牌

〔記者盧養宣／綜合報導〕林昀儒／高承睿昨在2025年杜哈世界桌球錦標賽男雙8強戰，以3：1扳倒世界第7的中國組合林詩棟／林高遠晉級4強，首次在世錦賽搭配就進帳獎牌，也是台灣第3組在世錦賽奪牌的男雙組合，還有機會更上層樓爭奪金牌。

林昀儒與高承睿在今年初的新加坡大滿貫賽首度攜手合作就一鳴驚人勇奪亞軍，目前世界排名11，來到世錦賽舞台默契漸入佳境，16強先經歷5局大戰以3：2力退中國黃友政／梁靖崑，收下8強門票。

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林昀儒／高承睿昨面對前三輪一局未失的中國「雙林組合」，開賽氣勢不俗以11：5先下一城，次局經過激戰後再以11：9率先取得聽牌優勢，第3局面臨對手反撲以5：11讓出，但第4局很快重整旗鼓，在6：5暫停後多次逼出對手失誤，順利以11：8關門成功，耗費38分鐘出線。

由於桌球世錦賽不打銅牌戰，林昀儒／高承睿篤定保有銅牌，接下來還有提升獎牌成色的機會，4強對手是法國頭號種子勒布朗兄弟以及瑞典組合法爾克／卡爾森之間的勝方。

4強可能對戰勒布朗兄弟

蔣澎龍／張雁書曾在2001、2007年在世錦賽進帳銅牌，莊智淵／陳建安則在2013年為台灣勇奪史上首面世錦賽男雙金牌，台灣男雙睽違12年再有獎牌進帳，也是林昀儒繼2021年與鄭怡靜拿下混雙銅牌後，個人在世錦賽的第2面獎牌。

林鄭配止步混雙8強

林昀儒今年世錦賽再度與台灣一姐鄭怡靜並肩作戰，昨以2：3不敵世界排名第2的南韓組合林鐘勳／申裕斌，止步混雙8強。

高承睿、林彥均 無緣男單16強

單打方面，高承睿以2：4不敵瑞典第7種子莫雷加德無緣男單16強，世界排名283的21歲小將林彥均與南韓一哥安宰賢鏖戰7局，一度握有3個賽末點，終場以3：4惜敗，生涯首次世錦賽止步32強。

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