哈里伯頓太早「掐喉」 溜馬加班續演驚奇

溜馬哈里伯頓壓哨一擊追平比數，將尼克逼進延長賽。（美聯社）

內史密斯末節6記三分彈

溜馬哈里伯頓（中）壓哨一擊以為是絕殺，還做出「掐喉」慶祝動作。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東部冠軍賽首戰高潮迭起，決勝節還落後17分的溜馬，靠著內史密斯單節6顆三分球、拿20分，加上哈里伯頓的神奇壓哨追平一擊將比賽逼至延長賽，最終以138：135擊退尼克，上演僅0.103％贏球機率的逆轉勝。

溜馬在第四節剩下2分50秒時還落後14分，ESPN即時預測贏球機率僅0.3％，而綜觀過去27年季後賽，碰到此情況的球隊戰績為0勝970負，但溜馬破除全敗魔咒，成為史上第一支奪勝的隊伍。

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最後2分50秒 落後尼克14分

如果要用一支球隊來詮釋「奇蹟」的含義，溜馬正是最佳選擇，畢竟從1996-97年賽季以來的季後賽，決勝節或延長賽最後50秒還落後至少7分的隊伍，戰績為4勝1702負，其中3勝就來自本季的溜馬，包含首輪對公鹿的G5、準決賽對騎士的G2，都是令人嘖嘖稱奇的逆轉秀。

哈里伯頓在最後階段的出手，球在彈框高高彈起後才破網，成為溜馬昨天驚奇一勝的最佳註解，他也做出「掐喉」慶祝動作致敬隊史傳奇射手米勒，但可惜的是，這球因為踩線沒能用三分球完成絕殺，所幸這並不影響贏球結果，只是哈里伯頓尷尬地笑說：「我如果知道只是追平而已，就不會這樣做。」

以為絕殺 掐喉致敬前輩

哈里伯頓拿31分、11助攻，內史密斯貢獻30分也功不可沒，尤其決勝時刻連續飆進5記三分球，讓溜馬教練卡萊爾都驚呼：「能在NBA打球的人真的都很不可思議。」尼克一哥布朗森拿43分，湯斯35分、12籃板，但兩人在延長賽接連錯失追平三分球，無法在主場拿下首勝。

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