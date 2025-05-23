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SGA獲年度MVP 怕魔咒纏身

2025/05/23 05:30

雷霆吉爾吉斯亞歷山大昨確定榮膺年度MVP。（美聯社）雷霆吉爾吉斯亞歷山大昨確定榮膺年度MVP。（美聯社）

連9季MVP無緣捧金盃

〔記者林岳甫／綜合報導〕率雷霆在例行賽拿下破隊史紀錄68勝的「SGA」吉爾吉斯亞歷山大，昨確定榮膺年度MVP殊榮，只是獲得這項成就雖是開心，卻也將迎來可怕的「MVP魔咒」。

吉爾吉斯亞歷山大在例行賽場均32.7分、6.4助攻、5籃板、1.7抄截、1阻攻，不僅高居聯盟得分王，他的防守也不馬虎，整季抄截、阻攻次數共208次，排名聯盟第3，攻守兼備順理成章成為雷霆隊史第3位MVP，前兩位是2014年的杜蘭特與2017年的魏斯布魯克。

吉爾吉斯亞歷山大是繼「籃球之神」喬丹，首位單季場均繳出至少30分、50%投籃命中率、5籃板、5助攻、1.5抄截、1阻攻的球員，而喬丹生涯兩度完成這項紀錄分別是1987-88、1990-91賽季，皆勇奪年度MVP。

吉爾吉斯亞歷山大在西部決賽G1於下半場大復活，率雷霆大勝灰狼取得系列賽1：0領先，外界也普遍看好雷霆能繼2012年後，再度躋身總冠軍戰。不過，目前已連9季奪MVP的球員，最終都無緣總冠軍金盃的「MVP魔咒」，雷霆今天將在主場迎來G2，能否搶下系列賽2連勝，值得關注。

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