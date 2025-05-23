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TPBL季後挑戰賽今登場 戰神拚踢館晉級

2025/05/23 05:30

TPBL季後挑戰賽今登場，桃園雲豹希望能捍衛主場，續命逼出週日的殊死戰。（資料照）TPBL季後挑戰賽今登場，桃園雲豹希望能捍衛主場，續命逼出週日的殊死戰。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL季後挑戰賽今晚7點在桃園巨蛋登場，台北戰神力拚踢館成功直接晉級，桃園雲豹則希望能捍衛主場，續命逼出週日的殊死戰。

戰神vs.雲豹戰神vs.雲豹

雲豹盼續命 逼出殊死戰

季後挑戰賽採3戰2勝制，例行賽排名第4的戰神先取得一勝，今晚贏球就確定以季後賽第4種子之姿在首輪挑戰龍頭新北國王，雲豹在例行賽最終戰擊敗夢想家驚險獲得第2張挑戰賽門票，今若贏球兩軍要在25日進行殊死戰，戰神主場和平籃球館因世壯運期間無法使用，將移師新竹縣體育館舉行。

雙方在例行賽6度交手，戰神取得4勝優勢，球評吳敏賢指出，雲豹的持球攻擊集中在克羅馬與高錦瑋兩人身上，也將是戰神防守的重點，戰神在替補端有雷蒙恩、錢肯尼兩位身體條件出色的好手，相較之下板凳深度一直是雲豹本季最大隱憂，戰神若能限制克羅馬與高錦瑋發揮，贏面即有8成。

值得一提的是，克羅馬本季場均23.3分，對上戰神平均剩下18分，是面對6隊最低得分，高錦瑋本季平均攻下16.7分，交手戰神拿15.2分，同是對戰6隊最差，戰神對看防兩人顯然有一套。

在克羅馬與高錦瑋勢必受到重兵嚴防下，雲豹必須有更多人跳出來，只是球隊關鍵時刻又受傷兵所擾，王皓吉腳踝扭傷、丁冠皓則是左膝不適，兩人能否出賽都是未知數。

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