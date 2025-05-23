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火腿的驕傲+1 古林、孫易磊同場崢嶸

2025/05/23 05:30

孫易磊昨在9局上生涯初登板，後援2局無失分。（西日本新聞提供）孫易磊昨在9局上生涯初登板，後援2局無失分。（西日本新聞提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕日本火腿台灣投手古林睿煬、孫易磊，昨同日、同場先後登板，古林繳6局失3分優質先發，剛升格支配下選手的孫易磊，日職生涯初登板後援2局無失分拿下中繼成功，延長賽11局上軟銀鷹靠柳町達轟出致勝陽春砲，最終就以4：3險勝火腿。

古林睿煬用100球先發6局，被敲6安飆9K，2分責失無關勝敗。 （西日本新聞提供）古林睿煬用100球先發6局，被敲6安飆9K，2分責失無關勝敗。 （西日本新聞提供）

台灣投手在日職同隊、同日、同場先後登板投球，古林和孫易磊為史上第4次，首例為1989年7月13日中日龍對阪神虎，當時效力中日的陳義信先發4.2局失4分無關勝敗，郭源治後援1局無失分拿下救援成功。

古林首球挨轟

仍繳6局優質先發

古林上役先發對樂天繳9局完封勝，昨首局首打席首球他就被軟銀開路先鋒野村勇轟陽春砲，中斷連15局無失分，接著周東佑京敲安、盜壘，再靠捕手傳球失誤和隊友滾地球，古林再失1分。

古林首局被周東敲安後，隨即穩住陣腳連續解決11人次，5局上再遇亂流被敲3安失1分，他用100球投6局被敲6安飆9K，失3分其中2分責失無關勝敗，最快球速151公里，累計防禦率2.93，火腿在6局下追回1分扳平戰局。

孫易磊9局上初登板

2局好投中繼成功

火腿監督新庄剛志指出，雖然球隊輸球，不過這是好比賽，古林第1球被轟全壘打，好在很快就穩定下來，期待他下次先發表現。

新庄昨賽前表示，「希望這場古林先發投8局，第9局交給孫易磊，最後再將勝利紀念球給孫易磊爸媽。」第9局真的推出孫易磊迎來日職生涯初登板，他用23球投2局被敲1安無失分拿下中繼成功，10局上當他化解危機振臂怒吼，新庄在場邊拍手叫好，笑得十分燦爛。

新庄說，孫易磊投球氣勢很好，在二軍是以先發投手養成，一場投7、80球不是問題，所以才讓他再多投1局，相信他收穫應該很多。

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