孫易磊雙親3日奇遇 親收新庄回禮

火腿監督新庄剛志特製提拉米蘇，回贈孫易磊的雙親。 （孫易磊母親提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕從育成球員升格支配下選手，再升一軍並完成日職生涯初登板，20歲的火腿台將孫易磊昨一次滿足，在雙親到場見證下，他對軟銀後援2局無失分，最快球速152公里，孫媽說，「3天2夜的北海道快閃行程，很累但很值得。」

孫易磊升格為火腿支配下選手，賽前脫帽向隊友致意。（西日本新聞提供）

前天飛北海道 見證初登板

孫易磊在台灣的家有鳥兒築巢，5月20日當天迎來「彩蛋」。 （孫易磊母親提供）

2023年孫易磊從穀保家商畢業與火腿簽下育成合約，不到2年就升格正式球員且在一軍亮相，9局上雙方3：3，他登板讓對手3上3下，10局上續投被敲1安力保不失；昨賽前記者會孫易磊笑說，3天前收到球隊通知，其實家人更早就知道他要升格正式球員，背號從196換成96。

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孫易磊雙親原計畫下月赴日探訪兒子二軍行程，結果提早收到喜訊，兩人前天搭機抵達北海道，見證兒子初登板好投後，今天就要返台，孫媽說，此行特地帶給新庄監督念念不忘的嘉義手工蛋捲當伴手禮，雖然知道快閃行程很累，但還是不辭辛勞，就是不願錯過值得紀念的這一刻。

為答謝孫易磊雙親跨海送來的伴手禮，新庄剛志特別訂做客製化提拉米蘇回贈孫爸、孫媽，上頭插著中文小卡「恭喜，孫易磊的努力是我們火腿的驕傲」，兩人看了直說好感動。

520家有彩蛋 預告好事發生

說來奇妙，孫媽透露，以往飛鳥都在台灣住家前庭活動，5月20日竟有鳥兒在廚房後方外築巢下蛋，驚喜的訪客報到這一天，正是孫易磊被通知準備升格支配下選手和上一軍的日子，「真心覺得這是新庄監督給的520彩蛋！」

值得一提的是，孫易磊昨實戰用手套為冷門品牌「佐藤」，此為手套職人佐藤和範自立品牌，經台籍友人牽線，孫易磊成為該牌手套愛用者，而非採知名大廠牌，顯見獨樹一格的個性。

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