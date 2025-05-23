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王威晨4打點 前4打席樹立標竿

2025/05/23 05:30

兄弟王威晨單場4打點，生涯第2高紀錄。（記者廖耀東攝）兄弟王威晨單場4打點，生涯第2高紀錄。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕中信兄弟王威晨打下包括勝利打點的4分，德保拉先發6局無責失，9：3大勝富邦悍將。中信贏得2連勝，終止富邦本季最多的2連勝。

王威晨第1局打出先馳得點的高飛犧牲打，第3局選到四壞球，第5局擊出2分打點二壘打，第7局再打出1分打點安打，單場4打點平本季最多、生涯第2，僅次於新人球季的2017年9月17日對Lamigo桃猿打下的6分。

第9局王威晨在1出局一、二壘有人時上場打擊，如果開轟就打破單場打點紀錄，但是打成雙殺打。王威晨表示，當時富邦換上賴智垣，以前對他打成很多滾地球，所以上場前就祈禱不要再來了，結果還是滾地球。

貢獻不只打點 率兄弟連勝

中信總教練平野惠一表示，王威晨的貢獻不止打點，他的前4打席在不同狀況下都能達成需要的打擊，現在隊上年輕選手比較多，需要有老將跳出來以身作則，王威晨昨天的表現就是學弟們學習的榜樣。

王威晨表示，其實在最近2場7打數3安打、6打點的表現之前，曾有連4場無安打，不過，還是有做到狀況的打擊，大家都知道基本功的重要，其實不只是年輕選手，自己也是一直在學習。

德保拉雖然被擊出偏多的7支安打，直到第6局才因為自己的失誤失1分，連續14局無責失，投出6次三振，沒有四壞球，拿下並列聯盟最多的第5勝，生涯71勝創下隊史洋投最多勝紀錄。

平野表示，德保拉昨天的直球雖然沒有上一場那麼有尾勁，還是能用各種變化球去破壞打者的節奏，期待他能穿著這件球衣創下更多紀錄。

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