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宋晟睿情緒止血 超級雷射肩除獅

2025/05/24 05:30

兄弟宋晟睿單場3安2分打點，關鍵守備更擋下獅隊追平分。 （記者李惠洲攝）兄弟宋晟睿單場3安2分打點，關鍵守備更擋下獅隊追平分。 （記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕中信兄弟宋晟睿昨扮演除「獅」大將，2局下用超級雷射肩擋住追平分，還貢獻勝打在內的3安猛打賞外帶2分打點，全隊敲13安援護8局僅掉1分非自責的先發洋投黃博多，終場4：1奪下3連勝，最快今晚成為本季第3支20勝球隊。

黃博多（記者李惠洲攝）黃博多（記者李惠洲攝）

不只猛打賞

守備令人讚嘆

中信對統一就是有一套，本季交手8場狂勝6場，宋晟睿正是一大關鍵，昨在2局上用適時安打敲進第1分，2局下接起林靖凱可能扳平戰局的德州安打，用雷射肩助殺跑本壘的潘傑楷，黃博多都不禁說，「這一球守得很好，令人讚嘆！」

宋晟睿2局上在一壘因離壘距離過大，導致黃韋盛遭接殺的一壘平飛球形成雙殺，中信總教練平野惠一直言在壘間「準備不足」，但也提到他下半局能迅速切換情緒演出守備美技，「這是他有成長的地方。」

宋晟睿坦言，跑壘的細節必須要再做調整，外野助殺是有事先做移位，教練提醒怎麼站，配合捕手高宇杰有接好，才能演出助殺。

岳政華、江坤宇、詹子賢接連用美技幫黃博多擋住安打，讓他力投生涯最長的8局，奪下本季第5勝。除了宋晟睿大讚「不愧是大聯盟投手」，平野惠一則說，黃博多讓打者無法預測他的球種，這是跟之前比較不同的地方。

黃博多好投

歸功團隊援護

黃博多表示，前幾場身體有點開掉，這場比賽有調整回來，很積極進攻好球帶，並混搭所有球種去對決打者。談到隊友美技，黃博多直言，很喜歡這種團結的感覺，全隊為了相同目標去奮戰。

即便昨最高溫飆到34度，台南球場仍湧進8014人，今下午4點5分開打的獅象戰內野已完售，有機會挑戰本季首度破萬人。

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